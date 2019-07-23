По дорогам Эстонии по-прежнему колесят тысячи автобусов без ремней безопасности

В прошлый четверг, 18 июля, неподалеку от Кейла-Йоа рейсовый автобус врезался в остановившийся у обочины грузовик. Пострадали 26 человек. Ремнями безопасности в автобусе были пристегнуты лишь водитель и один пассажир.

Закон обязывает пассажиров использовать ремни безопасности, но лишь в том случае, если автобус ими оборудован.

Ведущий эксперт транспортного отдела Департамента шоссейных дорог Мика Мянник сообщил, что данное требование, например, не распространяется на автобусы, выпущенные до октября 2007 года.

Согласно статистике ведомства, по состоянию на апрель по дорогам Эстонии ездит 2911 как минимум восьмиместных автобусов, львиная доля которых - 2097 - были выпущены до 2007 года. Это значит, что наличие ремней безопасности в данных транспортных средствах не является обязательным.

В Департаменте шоссейных дорог сообщили, что они не располагают точными данными о том, сколько именно автобусов не имеет ремней безопасности. В то же время, начиная с 2013 года в конкурсах на обслуживание уездных автобусных линий могут участвовать только фирмы, автобусы которых оснащены ремнями безопасности. Однако если, например, школа закажет у частной фирмы экскурсионный автобус, не имеющий ремней безопасности, то нарушения закона в этом случае не будет.

По мнению эксперта в сфере дорожного движения присяжного адвоката Индрека Сирка, не стоит вносить изменения в закон лишь потому, что не у всех ездящих по эстонским дорогам автобусов имеются ремни безопасности. «Это немыслимо, что с дорог страны будут убирать автобусы без ремней безопасности, тогда от автобусного парка ничего не останется. Пассажиров некому будет перевозить», - считает он.

Сирк сказал, что, например, в случае с автомобилями потребовалось время, пока производители стали устанавливать ремни безопасности как на передних, так и на задних сиденьях. Годы ушли на то, чтобы у людей выработалась привычка пристегиваться в машине.

По словам главы службы дорожного надзора Департамента полиции и погранохраны Вармо Рейна, согласно заону, и водитель, и пассажиры автобуса под угрозой штрафа в размере до 200 евро несут ответственность за использование ремней безопасности при их наличии, но большинство пассажиров предпочитают не пристегиваться.

Журналист и фотограф Postimees для эксперимента прокатились на автобусах GoBus, LuxExpress, Taisto, MK Autobuss и Atko, чтобы выяснить, оснащены ли транспортные средства ремнями безопасности и как часто пассажиры ими пользуются. Несмотря на то, что во всех проверенных автобусах ремни имелись, пассажиры не спешили ими пристегиваться.