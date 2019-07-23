Во вторник Таллинн посещает до 9000 круизных туристов

В 8 часов утра в порт Ванасадам прибыл круизный лайнер Crystal Serenity, на его борту до 1000 пассажиров, судно покинет Таллинн в 18 часов.

В 8 часов прибыло также круизное судно Celebrity Silhouette, оно доставит до 2800 пассажиров, и уйдет из Таллинна также в 18 часов.

В 12 часов причалит MSC Meraviglia с 5000 пассажиров, и это круизное судно также покинет Таллинн в 18 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.