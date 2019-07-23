Выступавшая в нейтральном статусе российская легкоатлетка пробежала круг почета с пледом вместо флага

В шведском Буросе, где проходил турнир, Гатауллина завоевала золото. Российские спортсмены выступали на соревнованиях под нейтральным флагом из-за бана ВФЛА, который длится с ноября 2015 года. Вместо российского флага Гатауллина взяла плед и пробежала с ним круг почета по стадиону.

«Еще давно я заметила, как происходит у Сергея Шубенкова: допустим, он что-нибудь выигрывает, после финиша всем дают флаги, а он просто ходит по дорожке. И у меня возникла идея в случае победы взять что-то вместо флага. Думала только, что бы такое выбрать посмешнее.

Соперницы посмеялись, люди на трибунах тоже. Фотографы меня снимали, но показалось, что им было как-то неудобно. Мне, если честно, тоже. Но я решила подурачиться.