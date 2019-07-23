Вт, 23.07.2019
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Форвард "Селтика": "Нымме Калью"? Нет, не слышали!

Leigh Griffiths.

ФОТО: Ian Rutherford / PA Wire/PA Images

Форвад "Селтика" Лей Гриффит, рассказал пресс-службе клуба, перед матчем второго раунда Лиги чемпионов о настрое команды из Глазго на матч с эстонским "Нымме Калью".

"Прежде всего, мы - та команда, которая из этой пары выйдет в третий раунд отбора Лиги чемпионов. В мире найдется немного людей, которые хоть что-то слышали о "Нымме Калью", но они к этой игре хорошо готовы и приeдут сюда за лучшим результатом. Наша задача проста - победить крупно дома и после этого спокойно сыграть на выезде" - сказал Гриффит.

ПЕрвая встреча второго отборочного раунда Лиги чемпионов "Селтик" - "Нымме Калью" состоится завтра в 21:45 по таллиннскому времени.

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