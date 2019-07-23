Форвард "Селтика": "Нымме Калью"? Нет, не слышали!

"Прежде всего, мы - та команда, которая из этой пары выйдет в третий раунд отбора Лиги чемпионов. В мире найдется немного людей, которые хоть что-то слышали о "Нымме Калью", но они к этой игре хорошо готовы и приeдут сюда за лучшим результатом. Наша задача проста - победить крупно дома и после этого спокойно сыграть на выезде" - сказал Гриффит.