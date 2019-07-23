Зирк и Алликвеэ установили очередные рекорды, но...

Крегор Зирк и Мартин Алликвеэ на проходящем в Южной Корее чемпионате мира по видным водам спорта установили оцередные рекорды Эстонии, которых, впрочем, не хватило для попадания в полуфиналы.
Алликвеэ на дистанции 50 метров брассов на две сотые улучшил рекорд Мартти Альянда, показав время 27,79. Среди 78 спортсменов наш пловец показал 29-й результат. От полуфинала Алликвеэ отделили 0,46 секунды.
На дистанции 200 метров баттерфляем Крегор Зирк почти на полторы секунды улучшил све же собственное весеннее достижение, показав результат 1.58,04, заняв 22-е место. До полуфинала Зирку не хватило 0,9 секунды.
У женщин Алекса Голд на дистанции 200 метров вольным стилем показала результат 2.03,30 и заняла 33-е место.