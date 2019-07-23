Позови меня с собой, или Айсберг в океане

Атмосфера на яхте исключительно дружелюбная и энергичная, даже если руководитель экспедиции Тийт Пруули после столь интенсивного начала похода едва держится на ногах и температурит. Но здесь все устроено так, что всегда есть кому подстраховать: экскурсии по «Адмиралу» на русском языке водят по очереди, включая русских полярников и эстонского капитана. А, например, отправляющийся на научную историческую конференцию любитель Виктора Цоя матрос Таммиксаар, которого экипаж ласково зовет профессором и академиком, не успев ночью прибыть на борт, с утра уже кормит команду аппетитными блинами собственного приготовления.

Энн Кауп проводит очередную экскурсию для восторженных калининградцев. ФОТО: Олеся Лагашина

Калининградцы валят на борт толпами, хотя мы стоим сравнительно далеко от центра города. Кто-то из наших эстонцев поставил Пугачеву, которая как раз слегка издевательски поет «Позови меня с собой», в ответ на это мы язвим, что более тематическим был бы «Айсберг в океане». Какой-то странный местный товарищ второй день стоит на причале, демонстрируя всяческий интерес и готовность отправиться в Антарктиду хотя бы в качестве кранца. А местное телевидение с удовольствием снимает членов команды, не без удовольствия изображающих на палубе лежбище котиков, ибо в Калининграде очень жарко.

Капитан Меэлис Саарлайд с некоторым сожалением говорит, что сам он до Антарктиды не дойдет и сменится в Бразилии, потому что желающих очень много. Наш президент, например, уже провожала команду на Сааремаа и, вероятно, собирается присоединиться к ней в Южной Америке. Сам Меэлис - в этой экспедиции уже второй капитан, но тех, кто умеет водить яхту, здесь явно больше – собственно, почти каждый первый, включая исключительно милую жену руководителя экспедиции Марис, которая удачно совмещает кулинарные таланты со священной обязанностью историографа экспедиции.

Капитан Меэлис Саарлайд поведет "Адмирала" до Бразилии. ФОТО: Олеся Лагашина

Из разговоров начинаешь понимать, насколько мы на самом деле выключены из эстонского информационного пространства, до меня не сразу, например, доходит, что часть сменяющейся команды и ее гости – участники разных эстонских кругосветных экспедиций, о которых я, конечно, слышала, но как-то не следила при всем моем многолетнем интересе к морским путешествиям.

Двухмачтовый "Адмирал" в порту Калининграда. ФОТО: Олеся Лагашина

Зато теперь мне есть с кем обсудить особенности попадания на остров Пасхи, что я с удовольствием и делаю, ибо нет ничего прекраснее путешествий. Особенно, если они, помимо всего прочего, преследуют научные, экологические и просветительские цели. И мне исключительно импонирует, что, едва успев выйти в эту антарктическую экспедицию, ее участники уже планируют следующую, северную. Что-то мне подсказывает, что они ее играючи осуществят, ибо энтузиазма, энергии и способности организовывать и объединять самых разных людей им не занимать. «Рука не поднимается тебя вычеркивать, поехали с нами дальше, у нас место есть», - говорят они, и я нечеловечески жалею, что у меня уже куплен обратный билет. И изо всех сил желаю команде умеренного попутного ветра.