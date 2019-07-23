Позови меня с собой, или Айсберг в океане

Я навязалась на один из этапов этой экспедиции даже не потому, что раньше не выходила в море на двухмачтовом паруснике. Мне просто хотелось посмотреть поближе на этих чуть сумасшедших людей, которые могут по шестьдесят раз ходить на полюс, искать жизнь в подледных озерах Антарктики, ходить на лодке вокруг света и способны организовать свое путешествие так, чтобы везде, где бы они ни появлялись, даже случайные люди видели глубокий, поучительный смысл в том, что они делают.
Концентрация ума на «Адмирале Беллинсгаузене» зашкаливает: во всяком случае, мне показалось, что там практически не было людей с научной степенью ниже кандидатской, причем, поскольку состав команды постоянно меняется, физмат и биология органично сменяются, например, историей. Мы ведь не забываем, что вся экспедиция в некотором роде историческая и приурочена к двухсотлетию открытия самого южного материка. А вот кто его на самом деле открыл – большой вопрос. Местные китобои, россияне, британская экспедиция или чилийцы, которые, оказывается, тоже претендуют?
Мне довелось стать на судне очевидцем внезапной импровизированной научной дискуссии, которой позавидовали бы конференции высокого уровня: историк Эрки Таммиксаар, хорошо знакомый с архивными материалами и описаниями того, как российская экспедиция впервые увидела антарктические льды, довольно убедительно спорил с полярниками-практиками Виктором Боярским и Энном Каупом. Последние, неоднократно бывавшие в Антарктиде, утверждали, что экспедиции просто не повезло с погодой и, если бы небо было ясным, у российских первооткрывателей не было бы ни малейших сомнений в том, что они видели именно материк, а не прибрежные льды. Мы очень жалели, что как раз в этот момент куда-то запропастился видеограф экспедиции, такие вещи надо, конечно, записывать.
Они, кажется, знают об Антарктиде все, в качестве разминки детально разбирают экспедицию Роберта Скотта и цитируют по памяти дневники других экспедиций, но им мало и они возвращаются туда сами снова и снова. Трое друзей, встретившихся на «Беллинсгаузене», Виктор Боярский, Сергей Воробьев и Энн Кауп знакомы с полярной экспедиции 1976 года и едут открывать в Калининграде выставку фотографий, удачно представленных до этого в других городах разных стран, включая Таллинн. На снимках можно увидеть все цветовое разнообразие льда – от черного до почти прозрачного, дружелюбных пингвинов и еще таких молодых авторов-полярников, на снимках 70-х годов отчаянно напоминающих битлов.
Местная публика встречает их восторженно, а после торжественного открытия выставки в Музее мирового океана нас тепло принимают в местном яхт-клубе, которому как раз удачно исполнилось 25 лет. По этому поводу командоры яхт-клубов из Калининграда и с Сааремаа обмениваются приветствиями и подарками, а остальные культурно потребляют водку и плов в международной компании.
Международная – пожалуй, ключевое слово. Проекты такого рода в одиночку трудно осуществимы, «Антарктика 200» - конечно, эстонский, в том числе имиджевый проект, но он исключительно открыт в плане интернационализма. «Энночка, передай мне, пожалуйста, вилку», - слышишь за столом и понимаешь, что вот именно у этих людей «дружба народов» никогда не была фальшивой абстракцией, потому что они заняты общим делом. Здесь не редкость, если член команды говорит на пяти-шести языках. Сам легендарный полярный ученый «Энночка» в разговоре, например, без видимых неудобств и очень в тему переключается на французский и способен провести по яхте пять импровизированных экскурсий подряд на русском языке.
Атмосфера на яхте исключительно дружелюбная и энергичная, даже если руководитель экспедиции Тийт Пруули после столь интенсивного начала похода едва держится на ногах и температурит. Но здесь все устроено так, что всегда есть кому подстраховать: экскурсии по «Адмиралу» на русском языке водят по очереди, включая русских полярников и эстонского капитана. А, например, отправляющийся на научную историческую конференцию любитель Виктора Цоя матрос Таммиксаар, которого экипаж ласково зовет профессором и академиком, не успев ночью прибыть на борт, с утра уже кормит команду аппетитными блинами собственного приготовления.
Калининградцы валят на борт толпами, хотя мы стоим сравнительно далеко от центра города. Кто-то из наших эстонцев поставил Пугачеву, которая как раз слегка издевательски поет «Позови меня с собой», в ответ на это мы язвим, что более тематическим был бы «Айсберг в океане». Какой-то странный местный товарищ второй день стоит на причале, демонстрируя всяческий интерес и готовность отправиться в Антарктиду хотя бы в качестве кранца. А местное телевидение с удовольствием снимает членов команды, не без удовольствия изображающих на палубе лежбище котиков, ибо в Калининграде очень жарко.
Капитан Меэлис Саарлайд с некоторым сожалением говорит, что сам он до Антарктиды не дойдет и сменится в Бразилии, потому что желающих очень много. Наш президент, например, уже провожала команду на Сааремаа и, вероятно, собирается присоединиться к ней в Южной Америке. Сам Меэлис - в этой экспедиции уже второй капитан, но тех, кто умеет водить яхту, здесь явно больше – собственно, почти каждый первый, включая исключительно милую жену руководителя экспедиции Марис, которая удачно совмещает кулинарные таланты со священной обязанностью историографа экспедиции.
Из разговоров начинаешь понимать, насколько мы на самом деле выключены из эстонского информационного пространства, до меня не сразу, например, доходит, что часть сменяющейся команды и ее гости – участники разных эстонских кругосветных экспедиций, о которых я, конечно, слышала, но как-то не следила при всем моем многолетнем интересе к морским путешествиям.
Зато теперь мне есть с кем обсудить особенности попадания на остров Пасхи, что я с удовольствием и делаю, ибо нет ничего прекраснее путешествий. Особенно, если они, помимо всего прочего, преследуют научные, экологические и просветительские цели. И мне исключительно импонирует, что, едва успев выйти в эту антарктическую экспедицию, ее участники уже планируют следующую, северную. Что-то мне подсказывает, что они ее играючи осуществят, ибо энтузиазма, энергии и способности организовывать и объединять самых разных людей им не занимать. «Рука не поднимается тебя вычеркивать, поехали с нами дальше, у нас место есть», - говорят они, и я нечеловечески жалею, что у меня уже куплен обратный билет. И изо всех сил желаю команде умеренного попутного ветра.