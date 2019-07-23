Развернувшаяся в «Фейсбуке» кампания, призывающая как можно больше людей принять участие в поисках Лохнесского чудовища, обеспокоила британское Национальное королевское общество спасения на воде (RNLI).
Уже около 18 тысяч пользователей «Фейсбука» заявили, что намерены отправиться на поиски чудовища, а еще 38 тысяч подумывают о том, чтобы присоединиться.
Идея была позаимствована от кампании «Взять штурмом Зону 51», которая призывает тысячи людей одновременно ворваться на эту базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада и предположительно проводящую военные эксперименты, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО.
Но служба RNLI на озере Лох-Несс предупреждает, что поиски чудовища могут быть опасными, так как озеро очень глубокое.
Спасатели (все они - волонтеры) говорят, что не смогут справиться с инцидентами на воде, если на озере будут тысячи человек, так как у них нет таких ресурсов, как у американской армии.