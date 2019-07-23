Представительница RNLI на озере Лох-Несс сказала: «Может показаться, что в отсутствие американских военных штурмовать Лох-Несс менее опасно, чем Зону 51, но у нас тут своих проблем хватает».

«Наш спасательный катер Atlantic 85 очень эффективен, но его одного недостаточно для такого скопления народа», - предупредила она, добавив, что если забыть обо всех шутках про Лохнесское чудовище, стоит иметь в виду некоторые факты про озеро.

Озеро очень глубокое и довольно холодное - средняя температура воды в нем всего 6 градусов Цельсия.

Погода здесь очень переменчивая, и волны иногда достигают четырех метров в высоту. Кроме того, поскольку озеро не соленое, если человек окажется в воде, ему будет сложнее держаться на поверхности.