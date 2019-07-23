Антарктическая экспедиция в Калининграде: эстонцев поразила предприимчивость россиян

В советское время Калининград был одной из самых дальних точек, до которой добирались эстонские яхтсмены в открытом море. Сейчас эстонские яхтсмены-любители попадают туда очень редко. Причина этого кроется - в том числе - и в страхе перед российской бюрократией, к тому же Калининградская область известна как военизированный район.

Наш прием был организован местным музеем Мирового океана. Все таможенные и пограничные формальности прошли без проблем рано утром. Парусник «Адмирал Беллинсгаузен» в городе вызвал большой интерес, и на борту постоянно были любопытствующие посетители. В километре от судна встретили предприимчивых калининградцев, которые предложили экскурсии «на невероятно увлекательное судно, которое можно увидеть в их порту не каждый день!» Поблагодарили их.

- Марис Пруули

20 июля в калининградском музее Мирового океана была открыта фотовыставка и о ней рассказал один из авторов фотографий, старый морской волк полярник Энн Кауп:

«Мы, исследователи Антарктики, считаем себя очень удачливыми, привилегированными людьми, поскольку у нас есть возможность выполнить большую часть дела всей жизни в Антарктике. Мы смогли внести свой вклад в исследование этого отдаленного и сурового, но очень красивого и интересного района. Так или иначе, мы влюбились в Антарктику в юности и эта любовь продолжается до сих пор, вероятно, до конца наших дней. Антарктика нам дорога. Мы считает необходимым и даже обязательным делиться этими впечатлениями и знаниями с остальным миром.

Вот почему мы - Сергей Воробьев, Вольф-Дитер Хермихен и я - благодарны музею Мирового океана за возможность выставить свои фотографии Антарктики в этом выдающемся учебном и научном учреждении. Антарктика - это слово заставляет вообразить горы, выступающие из гигантского ледяного щита, и находящиеся по ними крупнейшие ледники, усеянного айсбергами море, уникальные виды животных и растений. Антарктика составляет около десятой части планеты, содержит около 90 процентов льда Земли и около 70 процентов пресной воды. Окружающий Южный океан является рыболовной площадкой для криля и патагонского клыкача и играет решающую роль в регулировании глобального климата и поглощении углекислого газа из атмосферы.

Антарктика также является крупнейшим природным заповедником на Земле с самыми строгими экологическими нормами. Антарктика, весь континент к югу от 60-й параллели, с 1961 года регулируется на основании консенсуса 53 государств, присоединившихся к Договору об Антарктике. Договор был подписан 1 декабря 1959 в Вашингтоне двенадцатью государствами, в настоящее время стран уже 53, Эстония присоединилась к договору об Антарктике в 2001 году. Договор запрещает любую военную деятельность в Антарктике и приобщает к миру и науке на Южном полюсе. Договор выдержал испытание временем и является отличным примером международного сотрудничества.

В 1985 году в Антарктике была обнаружена озоновая дыра, то есть резкое сокращение стратосферного озона. Это приводит к увеличению ультрафиолетового излучения и неблагоприятному воздействию на растения, животных и людей - рак кожи и заболевания глаз. Выяснилось, что истощение озонового слоя вызвано выбросом человеком в атмосферу хлорсодержащих фреонов. Мировые лидеры признали важность этого открытия и еще в 1987 году подписали Монреальский протокол, запрещающий выброс фреонов в атмосферу. На сегодняшний день к ним присоединились более 190 стран, и озоновая дыра начала исчезать, прежнее положение должно восстановиться к 2050-2060 годам.