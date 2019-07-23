В пятницу около памятника «Русалке» изменится организация движения

«На этом участке полосы движения будут организованы по схеме 2+1. В утренний час-пик с 07.00 до 15.00 будут открыты две полосы в сторону Кесклинна и одна полоса из центра города. В вечерний час-пик с 15.00 до 07.00 буду открыты две полосы движения из Кесклинна и одна полоса движения в центр города. Это значит, что средняя полоса будет менять направление движения в 7.00 утра и днем в 15.00», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.