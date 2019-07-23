Вт, 23.07.2019
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В Тарту ужесточат условия пользования электрическими велосипедами

Cleveroni tootearendusvõistlusel võtavad mõõtu elektrijalgrattad. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Sille Annuk

Горуправа Тарту вводит новые условия пользования электровелосипедами в городской сети проката, в которых уточняется ответственность пользователей, устанавливается размер штрафов за нарушение условий, а также стоимость ремонта испорченных деталей.

Новые условия и тарифы, которые вводятся в первую очередь для предотвращения безответственного обращения с техникой и вандализма, вступят в силу 25 июля, пишет rus.err.ee.

Новые правила предусматривают штраф в размере 100 евро для пользователей, которые предоставили неверные данные при создании своей учетной записи или создали несколько учетных записей; также штрафы ждут пользователей, которые неправильно запирают велосипед (для этого можно пользоваться только штатным замком), передают другому лицу взятый ими напрокат велосипед или свою карту для оплаты проезда в общественном транспорте, оставляют велосипед в неположенном месте, полностью разряжают его аккумулятор, перевозят на велосипеде еще одного человека или иным образом неправильно эксплуатируют велосипед.

К новым условиям пользования также прилагаются уточненные тарифы на ремонт испорченных деталей велосипеда, которые взимаются дополнительно к штрафу.

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