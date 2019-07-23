Анетт Контавейт осталась в двадцатке лучших теннисисток мира

Кайа Канепи опустилась на одно место в рейтинге - с 67-го на 68-е. Лидирует у женщин австралийка Эшли Барти, вторая - японка Наоми Осака, третья - чешка Каролина Плишкова. Юрген Зопп в мужском рейтинге поднялся на 269-е место, а россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев сохранили за собой восьмое и девятое место мирового рейтинга.