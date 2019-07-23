Россия не отпускает эстонского капитана из-под гостиничного ареста

Российская погранслужба, удерживая капитана, оказывает давление, чтобы он и собственник судна признали свою вину и прекратили опротестование, пишет Postimees.
Вчерашнее решение Калининградского суда продлить гостиничный арест эстонского капитана рыболовецкого судна, вероятнее всего, означает то, что российские пограничники решили удерживать его до тех пор, пока он не признает себя виновным в умышленной незаконной рыбной ловле в российских водах.
Арест 54-летнего капитана рыболовецкого судна Roxen, задержанного 10 мая под Калининградом, суд продлил вчера на два месяца – до 22 сентября, сказал Postimees собственник Roxen Райво Баум.
Самого капитана изданию после судебного заседания поймать не удалось. Но утром он ходил в Калининграде к врачу, после этого должен был встретиться со своим адвокатом и отправиться в суд.
Российский пограничники задержали ходивший под финским флагом, но имевший на борту эстонский экипаж Roxen 10 мая, обвинив его в незаконной ловле рыбы в экономических водах России. После выплаты залога в 700 000 евро для оплаты нанесенного рыбным запасам России ущерба, 25 июня судно и трех членов экипажа освободили, но отпустить капитана суд отказался и посадил его под так называемый гостиничный арест.
Гостиничный арест означает, что капитан живет в одной из гостиниц на окраине Калининграда, из которой не может выйти без разрешения. Каждое утро в 8.50 и вечером в 17.00 он должен по телефону доложить следователю Российской погранохраны, что находится в гостинице. В случае, если он собирается выйти из здания отеля, он также должен об этом сообщить по телефону. При этом паспорт капитана находится у следователя, а это значит, что он перемещается по городу без документов и полиция может задержать его на 72 часа для установления личности.
По словам Райво Баума, арест капитана продлили на прежних условиях.
Владелец судна ждет от Эстонии большего
Явно разочарованный продлением гостиничного ареста капитана Баум сказал вчера вечером, что ждет от Министерство иностранных дел Эстонии больше помощи в освобождении эстонского капитана. «Это же грубое нарушение международного права, - сказал Баум. – Договор гласит, что судно и команду при выплате залога нужно освободить, там нет ничего о том, что капитан остается под арестом».
Баум ссылается на заключенный между Европейским союзом и Россией договор о рыбной ловле, согласно которому нарушивших правила рыбной ловли судно и его команду вместе с капитаном нужно освободить через десять дней после назначения разумного штрафа или под залог.
Один из известнейших и лучших калининградских политологов Владимир Абрамов сказал, что, он считает, что у истории нет политического подтекста: «Это чисто экономически-коммерческая история. Если бы на судне была, например, какая-то шпионская техника, тогда мы бы давно об этом услышали. Я не вижу тут никакого политического фона».
По оценке Postimees, Россия удерживает эстонского капитана для оказания давления. Российская сторона хочет двух вещей: во-первых, чтобы капитан признал, что умышленно ловил рыбу в экономической зоне России, и, во-вторых, чтобы собственник Roxen – фирма OÜ Morobell – отказалась от своих жалоб по поводу задержания и возникшего ущерба. Капитан заверяет, что они ловили рыбу в российских водах по ошибке, из-за поломки навигационного оборудования: трал был подсоединен еще в международных водах и приборы не показали, что они в момент траления вошли в экономические воды России.
По сути, эстонский капитан находится в Калининграде в заложниках, пока он и собственник Morobell Райво Баум не достигнут договоренности с российскими пограничниками. Если не достигнут, капитан может застрять там на несколько месяцев, и это в лучшем случае. Для оказания еще большего давления его могут даже поместить в тюрьму предварительного содержания.
По словам консультировавшего издание источника, хорошо знакомого с правоохранительными органами России, речь идет об одном из любимых методов российских полицейских, особенно ФСБ: «Это – старая игра: подпиши, признай все, и мы отпустим тебя на свободу. В действительности все не так».
Postimees не берется оценивать, отпустили бы эстонского капитана, если он бы он вместе с собственником судна выполнил требование следователя, но факт в том, что в последние годы в России можно найти много примеров того, как сдавшиеся ФСБ и заключившие с ней договор люди, несмотря на это оставались под стражей и были осуждены на длительные сроки.
Грозит суровое наказание
Ситуацию эстонского капитана усложняет и то, что дело в отношении него возбуждено по статье Уголовного кодекса России, которая предусматривает суровое наказание. За нелегальную ловлю рыбы официальным лицом, злоупотребившем служебным положением, или в составе группы по предварительной договоренности, или организованной группой, законы России предусматривают два наказания: или от трех до пяти лет общественно-полезных работ вместе со штрафом в размере от полумиллиона до миллиона рублей, или тюремное заключение на срок от трех до пяти лет вместе с аналогичным штрафом, или выплаты в размере зарплаты или иных доходов осужденного за три-пять лет. Иностранцу сложно назначить три-пять лет общественно-полезных работ, поскольку в таком случае ему придется все это время жить в России.
Вероятнее всего, сотрудники ФСБ пообещают капитану за дачу необходимых показаний, что возбужденное в отношении к него уголовное дело будет переквалифицировано на более легкий пункт той же статьи, в качестве наказания по которому предусмотрен только штраф.
Postimees считает маловероятным, что эстонского капитана отпустят домой до вынесения наказания. Продолжительность досудебного расследования напрямую зависит от поведения капитана и собственника судна: согласятся ли они с условиями следователей.
Вероятнее всего, суд признает капитана виновным, поскольку он не отрицает ловлю рыбы без разрешения в экономической зоне России. Вынесение обвинительного приговора поддерживает и статистика: в России суды выносят оправдательные приговоры лишь по 0,5 процента дел.
Больше всего, удерживая капитана под гостиничным арестом, хотят воздействовать на собственника OÜ Morobell Райво Баума, который при помощи нанятого в Петербурге адвоката обжалует требование о возмещении ущерба рыбным запасам России. Для обеспечения этого требования фирме уже пришлось заплатить залог в 700 000 евро (50 миллионов рублей), который был условием освобождения судна и остальной части команды.
Предположительно Roxen успел выловить в российских экономических водах 7,5 тонны салаки. Учитывая сумму залога, тонна салаки оценена в 100 000 евро. По словам Баума, 7,5 тонны салаки стоит около 1500 евро. Поэтому Morobell считает сумму требования в 700 000 евро абсурдной, ссылаясь на договор о рыбной ловле между Европейским союзом и Россией, согласно которому, сумма штрафа за нарушение договора должны быть «разумной». Ясно, что у российских пограничников нет никакого желания возвращаться залог, а штраф будет как минимум равным. Позиция пограничников такова, что они не отпустят капитана на свободу, пока Morobell будет продолжать с ними спорить.