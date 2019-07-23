Россия не отпускает эстонского капитана из-под гостиничного ареста

По сути, эстонский капитан находится в Калининграде в заложниках, пока он и собственник Morobell Райво Баум не достигнут договоренности с российскими пограничниками. Если не достигнут, капитан может застрять там на несколько месяцев, и это в лучшем случае. Для оказания еще большего давления его могут даже поместить в тюрьму предварительного содержания.

По словам консультировавшего издание источника, хорошо знакомого с правоохранительными органами России, речь идет об одном из любимых методов российских полицейских, особенно ФСБ: «Это – старая игра: подпиши, признай все, и мы отпустим тебя на свободу. В действительности все не так».

Postimees не берется оценивать, отпустили бы эстонского капитана, если он бы он вместе с собственником судна выполнил требование следователя, но факт в том, что в последние годы в России можно найти много примеров того, как сдавшиеся ФСБ и заключившие с ней договор люди, несмотря на это оставались под стражей и были осуждены на длительные сроки.

Грозит суровое наказание

Ситуацию эстонского капитана усложняет и то, что дело в отношении него возбуждено по статье Уголовного кодекса России, которая предусматривает суровое наказание. За нелегальную ловлю рыбы официальным лицом, злоупотребившем служебным положением, или в составе группы по предварительной договоренности, или организованной группой, законы России предусматривают два наказания: или от трех до пяти лет общественно-полезных работ вместе со штрафом в размере от полумиллиона до миллиона рублей, или тюремное заключение на срок от трех до пяти лет вместе с аналогичным штрафом, или выплаты в размере зарплаты или иных доходов осужденного за три-пять лет. Иностранцу сложно назначить три-пять лет общественно-полезных работ, поскольку в таком случае ему придется все это время жить в России.

Вероятнее всего, сотрудники ФСБ пообещают капитану за дачу необходимых показаний, что возбужденное в отношении к него уголовное дело будет переквалифицировано на более легкий пункт той же статьи, в качестве наказания по которому предусмотрен только штраф.

Postimees считает маловероятным, что эстонского капитана отпустят домой до вынесения наказания. Продолжительность досудебного расследования напрямую зависит от поведения капитана и собственника судна: согласятся ли они с условиями следователей.

Вероятнее всего, суд признает капитана виновным, поскольку он не отрицает ловлю рыбы без разрешения в экономической зоне России. Вынесение обвинительного приговора поддерживает и статистика: в России суды выносят оправдательные приговоры лишь по 0,5 процента дел.

Больше всего, удерживая капитана под гостиничным арестом, хотят воздействовать на собственника OÜ Morobell Райво Баума, который при помощи нанятого в Петербурге адвоката обжалует требование о возмещении ущерба рыбным запасам России. Для обеспечения этого требования фирме уже пришлось заплатить залог в 700 000 евро (50 миллионов рублей), который был условием освобождения судна и остальной части команды.