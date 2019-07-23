Видео: камуфляж террористов, напавших на базу эстонских военных в Мали, был в цветах ООН

Вчера террористы-смертники напали с автомобилем, в котором находилась самодельная бомба, на военную базу в городе Гао в Мали, где служат эстонские, французские и малийские военнослужащие.
Источник местной газеты Nord Sud Journal сказал, что местные солдаты открыли огонь, чтобы остановить автомобиль, но террористы начали стрелять в ответ. Автомобиль взорвался после того, как миновал первый контрольно-пропускной пункт, передает Postimees.
Сразу после нападения на место вылетели военные вертолеты. Берканский штаб – самая крупная в Мали военная база, направленная против террористов. Нападение произошло всего через три дня после того, как имена трех жителей Гао попали в санкционный список ООН.
Франция обвиняет минимум одного из занесенных в санкционный список человека в поддержке терроризма.
Местный военный источник сказал изданию Rfi Afrique, атаковавший базу автомобиль был в цветах ООН, поэтому он так просто смог проскочить первый контрольно-пропускной пункт.
Mali: #Suicide #CarBomb targets #French military base in #Gao; Several #French and #Estonian troops injured #Barkhane #Sahel #security #terrorismhttps://t.co/1gBLFDx6Io pic.twitter.com/CtChOsBD0v— ESISC (@EsiscTeam) July 23, 2019