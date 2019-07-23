Вт, 23.07.2019
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  • Видео: камуфляж террористов, напавших на базу эстонских военных в Мали, был в цветах ООН

Видео: камуфляж террористов, напавших на базу эстонских военных в Мали, был в цветах ООН

ООН в Мали. Фото иллюстративное.

ФОТО: MINUSMA HANDOUT / EPA / Scanpix

Вчера террористы-смертники напали с автомобилем, в котором находилась самодельная бомба, на военную базу в городе Гао в Мали, где служат эстонские, французские и малийские военнослужащие.

Источник местной газеты Nord Sud Journal сказал, что местные солдаты открыли огонь, чтобы остановить автомобиль, но террористы начали стрелять в ответ. Автомобиль взорвался после того, как миновал первый контрольно-пропускной пункт, передает Postimees.

Сразу после нападения на место вылетели военные вертолеты. Берканский штаб – самая крупная в Мали военная база, направленная против террористов. Нападение произошло всего через три дня после того, как имена трех жителей Гао попали в санкционный список ООН.

Франция обвиняет минимум одного из занесенных в санкционный список человека в поддержке терроризма.

Местный военный источник сказал изданию Rfi Afrique, атаковавший базу автомобиль был в цветах ООН, поэтому он так просто смог проскочить первый контрольно-пропускной пункт.

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