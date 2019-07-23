Apple выкупит часть Intel за миллиард долларов

По словам издания The Wall Street Journal, Apple находится максимально близко к финальной стадии переговоров с Intel о покупке ее бизнеса по производству модемов. Что интересно, эти данные появились буквально через пару месяцев после известий о том, что Apple и Qualcomm объявили о перемирии и стабилизации поставок модемов для будущих iPhone.