«Проверяйте информацию перед поездкой»: в Uber появилась новая функция

Uber появилась новая функция "Проверяйте информацию перед поездкой", которая направлена на обеспечение безопасности пассажиров.
С увеличением числа пользователей Uber более распространенными становятся и ситуации, когда люди садятся не в тот автомобиль, особенно в местах, где многолюдно. Зачастую это простое недоразумение, но, к сожалению, в этом заключается и определенный риск. Чтобы предотвратить такие ситуации, Uber вводит новую функцию, которая позволяет проверять информацию об автомобиле и водителе перед поездкой.
Теперь при заказе поездки на экране телефона пользователей будет появляться сообщение, напоминающее проверить номер заказанного автомобиля и сравнить водителя с его фотографией в приложении. Функция напоминания начала работать с сегодняшнего дня и доступна для всех пользователей приложения.
Также приложение Uber добавило баннер, который будет виден с момента, когда пользователь будет соединен с водителем, вплоть до начала поездки. Баннер содержит напоминание о том, как убедиться, что вы садитесь в правильный автомобиль:
- Проверьте номер автомобиля.
- Определите марку и модель автомобиля.
- Сравните фото водителя и человека за рулем.
По словам главы Uber в Центральной и Восточной Европе Эша Кебрити, Uber стремится к тому, чтобы проверка автомобиля стала для пользователей привычным делом. "Новое уведомление будет каждый раз напоминать о трех простых шагах, которые помогают обеспечить безопасность пассажира, когда он садится в Uber. Это важное и заметное напоминание о том, настолько для нас важна безопасность, и как технологии помогают сделать поездки более безопасными, чем когда-либо раньше", - отметил он.
Пассажиры также могут спросить имя водителя. Как водитель, так и пассажир видят имена друг друга на экране приложения. Поэтому и тот, и другой в целях обеспечения безопасности могут спросить: "На чье имя заказан автомобиль?". Водитель может попросить пассажира уточнить имя водителя, которого он ожидает.
Помимо возможности отслеживать поездки по GPS и проверки биографии всех партнеров-водителей, Uber также добавил в прошлом году в приложение несколько новых функций для обеспечения безопасности поездок. Многие из них были представлены в рамках кампании “Safety never stops”:
- Кнопка экстренной помощи — как водители, так и пассажиры могут с помощью одного нажатия кнопки связаться с центром тревоги.
- Список доверенных лиц — пассажиры могут включить до пяти друзей или членов семьи в список доверенных лиц и одним нажатием кнопки делиться с ними информацией о своей поездке.
- Центр безопасности — платформа в приложении, через которую пассажиры могут связаться с клиентской поддержкой Uber и увидеть информацию о текущей поездке, водителе и автомобиле. К тому же здесь имеется доступ к системе обратной связи и оценки.
- Скоростные предупреждения — эта функция напоминает водителям о необходимости придерживаться установленного скоростного режима.