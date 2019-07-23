«Проверяйте информацию перед поездкой»: в Uber появилась новая функция

С увеличением числа пользователей Uber более распространенными становятся и ситуации, когда люди садятся не в тот автомобиль, особенно в местах, где многолюдно. Зачастую это простое недоразумение, но, к сожалению, в этом заключается и определенный риск. Чтобы предотвратить такие ситуации, Uber вводит новую функцию, которая позволяет проверять информацию об автомобиле и водителе перед поездкой.

Теперь при заказе поездки на экране телефона пользователей будет появляться сообщение, напоминающее проверить номер заказанного автомобиля и сравнить водителя с его фотографией в приложении. Функция напоминания начала работать с сегодняшнего дня и доступна для всех пользователей приложения.

Также приложение Uber добавило баннер, который будет виден с момента, когда пользователь будет соединен с водителем, вплоть до начала поездки. Баннер содержит напоминание о том, как убедиться, что вы садитесь в правильный автомобиль:

Проверьте номер автомобиля. Определите марку и модель автомобиля. Сравните фото водителя и человека за рулем.

По словам главы Uber в Центральной и Восточной Европе Эша Кебрити, Uber стремится к тому, чтобы проверка автомобиля стала для пользователей привычным делом. "Новое уведомление будет каждый раз напоминать о трех простых шагах, которые помогают обеспечить безопасность пассажира, когда он садится в Uber. Это важное и заметное напоминание о том, настолько для нас важна безопасность, и как технологии помогают сделать поездки более безопасными, чем когда-либо раньше", - отметил он.

Пассажиры также могут спросить имя водителя. Как водитель, так и пассажир видят имена друг друга на экране приложения. Поэтому и тот, и другой в целях обеспечения безопасности могут спросить: "На чье имя заказан автомобиль?". Водитель может попросить пассажира уточнить имя водителя, которого он ожидает.

Помимо возможности отслеживать поездки по GPS и проверки биографии всех партнеров-водителей, Uber также добавил в прошлом году в приложение несколько новых функций для обеспечения безопасности поездок. Многие из них были представлены в рамках кампании “Safety never stops”: