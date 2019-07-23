Черный дым заволок Маарду: сильный пожар привел к взрыву цистерн с химикатами

В Маарду на улице Лао, 4 горят промышленные цистерны, сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента Евгения Парв. Вызов спасателям поступил в 11:57. Известно, что в здании находятся емкости с ацетоном и спиртом.

Всех людей из зданий вывели, у одного человека ожоги, он передан медикам. Всего было эвакуировано 14 человек, на данный момент других пострадавших нет.

Спасательный департамент посоветовал всем оставаться в помещениях и закрыть окна. Также спасатели попросили не приходить к месту пожара. В ходе пожара образуется много черного дыма, который может причинить вред здоровью.

«Летом всегда сижу с открытыми окнами, а тут приходит сообщение срочно их закрыть. Пришлось подчиниться, хотя самого запаха гари не успел почувствовать. Правда, слышал жалобы соседей, что в Маарду опять нечем дышать», - рассказал Rus.Postimees местный житель Алексей.

Kroodi Vesi AS включили все имеющиеся резервные насосы для обеспечения пожарных машин водой для тушения. Маардуская горуправа призвала всех любопытных не приезжать на место пожара, поскольку черный дым опасен для здоровья.

Спасательный департамент сообщает о закрытии движения на улице Комбинаади на участке от перекрестка Фосфорийди до перекрестка с круговым движением Пыхьяранна, дым начал распространяться в сторону аэропорта.

На месте Спасательный департамент создал штаб, работают 17 единиц техники. "Горит большое количество пластика и химикатов, поэтому просим отнестись к этому серьезно и ни в коем случае не ходить к месту происшествия", - еще раз предупреждают спасатели.

На холме на соседнем участке за пожаром следили несколько человек, один мужчина был с ребенком. В итоге один спасатель нашел время, чтобы попросить зевак уйти. На безопасном расстоянии группа людей в рабочей одежде ждала возможности вернуться на рабочие места. По их словам, фирма, ставшая жертвой огня, занимается красками и растворителями. В первую очередь огонь подобрался к металлическим бочкам на складе. Позже огонь охватил пластмассовые емкости, в которых была какая-то легковоспламеняющаяся жидкость.

Около 15.40 Спасательный депаратмент сообщил, что с помощью робота Milrem удалось убедиться, что содержащие опасные жидкости емкости опустошены и угрозы взрыва больше нет.

Drooni ning Milremi roboti abil tehti kindlaks, et ohtlikke vedelikke sisaldanud mahutid olid tühjaks põlenud ning plahvatusohtu enam ei olnud. #laotulekahju pic.twitter.com/gPJD9rDVmV — Päästeamet (@paasteamet) July 23, 2019

В 16.00 спасатели сообщили, что пожар взят под контроль. Горел ангар, а также цистерны с различными растворителями, используемые в промышленности. В ходе пожара цистерны взрывались, а ангар был полностью разрушен. "Вскоре после 15:00 людям разрешили вернуться в близлежащие здания и офисные помещения, - сообщил советник по коммуникациям Спасательного департамента Ивери Марукашвили. - На месте присутствовал и специальный отряд по борьбе с химическими загрязнением, который регулярно отслеживал наличие радиации в воздухе. Однако, опасности обнаружено не было".

Причины и обстоятельства пожара выяснятся в ходе расследования.