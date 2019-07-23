Черный дым заволок Маарду: спасатели борются с сильным пожаром
В Маарду загорелись промышленные цистерны и складские здания. Пожару присвоена четвертая степень сложности. Спасатели рекомендуют закрыть окна и не выходить из дома.
В Маарду на улице Лао, 3а горят промышленные цистерны, сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента Евгения Парв. Вызов спасателям поступил в 11:57. Также полыхают два складских здания.
Известно, что в здании находятся емкости с ацетоном и спиртом.
Всех людей из зданий вывели, у одного человека ожоги, он передан медикам. Всего было эвакуировано 14 человек, на данный момент других пострадавших нет.
На месте более шести команд спасателей. Спасательный департамент советует всем оставаться в помещениях и закрыть окна. Также Спасательный департамент просит не приходить к месту пожара. В ходе пожара образуется много черного дыма, который может причинить вред здоровью.
«Летом всегда сижу с открытыми окнами, а тут приходит сообщение срочно их закрыть. Пришлось подчиниться, хотя самого запаха гари не успел почувствовать. Правда, слышал жалобы соседей, что в Маарду опять нечем дышать», - рассказал Rus.Postimees местный житель.