Черный дым заволок Маарду: спасатели борются с сильным пожаром

В Маарду на улице Лао, 3а горят промышленные цистерны, сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Спасательного департамента Евгения Парв. Вызов спасателям поступил в 11:57. Также полыхают два складских здания.

Известно, что в здании находятся емкости с ацетоном и спиртом.

Всех людей из зданий вывели, у одного человека ожоги, он передан медикам. Всего было эвакуировано 14 человек, на данный момент других пострадавших нет.

На месте более шести команд спасателей. Спасательный департамент советует всем оставаться в помещениях и закрыть окна. Также Спасательный департамент просит не приходить к месту пожара. В ходе пожара образуется много черного дыма, который может причинить вред здоровью.