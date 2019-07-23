Названы самые страшные туристические достопримечательности на Земле

Сервис путешествий My Late Deals назвал 8 темных туристических мест на планете, которые, тем не менее, нужно увидеть хотя бы раз в жизни. В своеобразный путеводитель вошли 8 точек на карте, посвященных самым печально известным событиям в истории человечества, пишет turizm.ru.

Открывает его Национальный Мемориал 11 сентября в Нью-Йорке. Он был воздвигнут в честь 2977 человек, погибших в результате террористических атак 11 сентября 2001 года на башни Всемирного торгового центра и Пентагон. Мемориал состоит из группы деревьев, окружающих огромные бассейны на месте, где до злополучной даты стояли небоскребы.

Еще один пункт путеводителя — Музей-мемориал Аушвиц-Биркенау. Он включает в себя три бывших концентрационных лагеря в польском Освенциме и призван напоминать о зверствах, происходивших здесь во время Второй мировой войны и унесших жизни более 1,1 миллиона мужчин, женщин и детей. Далее в списке идет Мемориальный музей мира в Хиросиме, посвященный атомной бомбардировке японского города, которая произошла 6 августа 1945 года. Музей рассказывает об ужасах и бесчеловечной природе ядерного оружия.

Попал в путеводитель и Чернобыль, где 26 апреля 1986 года произошла самая страшная в истории ядерная авария. Украинские власти намерены открыть в районе Чернобыльской АЭС официальные туристические маршруты и создать зеленый коридор для туристов в зоне отчуждения. На данный момент в Чернобыле действует запрет на посещение территорий, зараженных радиацией. Тем не менее, некоторые местные туроператоры занимаются организацией индивидуальных и групповых экскурсий по относительно безопасным маршрутам.

В список также вошли Мемориал геноцида Мурамби в Руанде, где в 1994 году были убиты несколько десятков тысяч беженцев, бывшая федеральная тюрьма строгого режима Алькатрас в США, руины Помпеи в Италии и Поля смерти Чоенга Эк в Камбодже, где между 1975 и 1978 годами были казнены приблизительно 17 000 человек, неугодных режиму Красных кхмеров.