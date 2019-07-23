"Реал" и Гарет Бэйл продолжают воевать, валлиец отказался выходить на поле

По информации источника, сливочные так и не получили ни одного предложения о трансфере валлийца от европейских клубов. При этом «Реал» намерен избавиться от Бэйла и в качестве одного из вариантов рассматривают его уход на правах свободного агента. Его контракт действует еще три года.

21 июля главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что надеется на уход Бэйла. Он подтвердил, что форвард также склоняется к такому решению. Агент валлийца Джонатан Барнетт посчитал, что этим высказыванием французский специалист опозорил себя.

Об интересе одного из китайских клубов к Бэйлу сообщалось 9 июля. 29-летнему хавбеку предложили контракт, по которому он будет получать 1,3 миллиона евро в неделю.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пояснил свое высказывание о том, что полузащитник Гарет Бэйл близок к уходу из клуба, и отреагировал на критику со стороны агента игрока.

«Во-первых, я ни к кому не проявлял неуважение. Тем более к игрокам, потому что всегда говорю: «Игроки – самые важные [в клубе], и я всегда на их стороне».

Во-вторых, я сказал, что с ним пытается расстаться клуб, а не я. Точка.

В-третьих, на днях Гарет не играл [с «Баварией» – 1:3], потому что не захотел. Он сказал, что клуб ведет переговоры о его уходе, поэтому он не захотел выходить на поле. Пока он не говорил, что не сыграет завтра с «Арсеналом».

Сегодня ничего не изменилось. Он будет тренироваться, а клуб делает то, что должен делать. Посмотрим, что будет завтра», – сказал Зидан.