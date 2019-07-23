В России сгорел детский палаточный лагерь: погибли четверо детей

В ночь на 23 июля в Хабаровском крае, Россия, произошел пожар в детском палаточном лагере на базе туристического горнолыжного комплекса "Холдоми". Известно, что погибли четверо детей, передает РИА "Новости".
По уточненным данным Минздрава России, при пожаре пострадали пятеро взрослых и семеро детей. Двое детей с отравлением продуктами горения находятся в больнице Комсомольска-на-Амуре, один ребенок с поверхностным ожогом и купированной психоэмоциональной травмой выписан.
Одна девочка погибла на месте трагедии, две скончались в больнице. Один мальчик был в реанимации в коме, позднее стало известно, что он также скончался. Отмечается, что во время пожара он помогал спасать других детей.
Всего в лагере находилось 189 детей. Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров, в огне сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.