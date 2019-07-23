В России сгорел детский палаточный лагерь: погибли трое детей

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля. ФОТО: / Sputnik

По уточненным данным Минздрава России, при пожаре пострадали пятеро взрослых и семеро детей. Двое детей с отравлением продуктами горения находятся в больнице Комсомольска-на-Амуре, один ребенок с поверхностным ожогом и купированной психоэмоциональной травмой выписан.

Один ребенок погиб на месте трагедии, двое скончались в больнице, один остается в реанимации в коме: во время пожара он помогал спасать других детей.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля. ФОТО: / Sputnik

Всего в лагере находилось 189 детей. Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров, в огне сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.