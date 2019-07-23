Вт, 23.07.2019
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В России сгорел детский палаточный лагерь: погибли трое детей

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля.

ФОТО: / Sputnik

В ночь на 23 июля в Хабаровском крае, Россия, произошел пожар в детском палаточном лагере на базе туристического горнолыжного комплекса "Холдоми". Известно, что погибли трое детей, передает РИА "Новости".

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля.

ФОТО: / Sputnik

По уточненным данным Минздрава России, при пожаре пострадали пятеро взрослых и семеро детей. Двое детей с отравлением продуктами горения находятся в больнице Комсомольска-на-Амуре, один ребенок с поверхностным ожогом и купированной психоэмоциональной травмой выписан.

Один ребенок погиб на месте трагедии, двое скончались в больнице, один остается в реанимации в коме: во время пожара он помогал спасать других детей.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля.

ФОТО: / Sputnik

Всего в лагере находилось 189 детей. Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров, в огне сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

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