Новые политики Украины предлагают принять новый закон - о сосуществовании с Россией

Украинский политик и рок-музыкант Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос", заявил, что Украине нужен новый закон, который бы четко регламентировал все отношения с Россией, сообщает Newsru.com.
На прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах партия "Голос" набрала 6,39% и замкнула пятерку лидеров, преодолевших пятипроцентный барьер для прохождения в Раду. Теперь партия Вакарчука может рассчитывать на 20 мест в парламенте и на создание коалиции с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского. Правда у Вакарчука есть ряд ряд условий для коалиции - "Украина движется в Европу, ЕС и НАТО; закон один для всех; экономика без олигархов; депутатов спускаем с неба на землю".
В интервью государственному информационному агентству "Укринформ" политик и музыкант Святослав Вакарчук предложил, в частности, законодательно урегулировать ту область деятельности, которая ему как музыканту знакома лучше всего, а именно - урегулировать гастрольную деятельность украинских артистов на территории России.
По мнению Вакарчука, на сегодняшний момент Украина "страдает от двойных стандартов", поскольку государство не хочет брать на себя ответственность за многие вещи. В этой связи на первый план выходит вопрос моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России. Специальный закон, в котором бы оговаривались правила сосуществования с государством-агрессором, помог бы исправить ситуацию, считает Вакарчук. Иначе этот вопрос будет продолжать разделять украинское общество, добавил он.