Новые политики Украины предлагают принять новый закон - о сосуществовании с Россией

На прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах партия "Голос" набрала 6,39% и замкнула пятерку лидеров, преодолевших пятипроцентный барьер для прохождения в Раду. Теперь партия Вакарчука может рассчитывать на 20 мест в парламенте и на создание коалиции с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского. Правда у Вакарчука есть ряд ряд условий для коалиции - "Украина движется в Европу, ЕС и НАТО; закон один для всех; экономика без олигархов; депутатов спускаем с неба на землю".

В интервью государственному информационному агентству "Укринформ" политик и музыкант Святослав Вакарчук предложил, в частности, законодательно урегулировать ту область деятельности, которая ему как музыканту знакома лучше всего, а именно - урегулировать гастрольную деятельность украинских артистов на территории России.