Златан Ибрагимович сломал челюсть сопернику

Дерби двух команд из Лос-Анджелеса прошло в пятницу, 19 июня, и завершилась победой "Гэлакси" со счетом 3:2, Ибрагимович оформил в матче хет-трик. В одном из игровых моментов 37-летний форвард в верховой борьбе нанес удар локтем Эль-Мониру, в результате чего сломал ему скуловую кость.