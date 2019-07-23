Вт, 23.07.2019
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Златан Ибрагимович сломал челюсть сопернику

Zlatan Ibrahimovic.

ФОТО: Meg Oliphant / AFP

Шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сломал челюсть игроку команды "Лос-Анджелес" Мохаммеду Эль-Мониру во время матча команд в чемпионате американской MLS.

Дерби двух команд из Лос-Анджелеса прошло в пятницу, 19 июня, и завершилась победой "Гэлакси" со счетом 3:2, Ибрагимович оформил в матче хет-трик. В одном из игровых моментов 37-летний форвард в верховой борьбе нанес удар локтем Эль-Мониру, в результате чего сломал ему скуловую кость.

Видео эпизода, а также фотографии рентгеновского снимка травмированного футболиста опубликовал в своем Twitter игрок "Нью-Йорк Ред Буллс" Армо Тарек. Как отмечают местные СМИ, Эль-Мониру предстоит перенести операцию, и нынешний сезон для него окончен.

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