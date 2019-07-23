Командующий Силами обороны Эстонии о теракте: «Трое из раненых до окончания миссии поправиться не успеют»

Как уточнил командующий, ранения получили шесть эстонских солдат. В основном речь идет об осколочных ранениях и ушибах. Три солдата уже вернулись в расположение, еще трое остаются под надзором врачей.

Разговоры об эвакуации солдат идут, но миссия так и так заканчивается в начале августа, и эстонские военные там не останутся. По словам Херема, сразу после инцидента раненые солдаты сами были в состоянии связаться со своими родственниками. Но из-за проблем со связью, не всем это удалось, но они пытались.

Он добавил, что ответственность за нападение никто на себя не взял. В том регионе действуют две исламистские группировки – Аль-Каида и ИГ. У последней, вероятнее всего, есть больше возможностей для проведения таких нападений. «Если спекулировать и давать оценки, то, скорее всего, это – ИГ», - сказал Херем.

Во время нападения на базе были эстонские и французские солдаты. По словам военных, нельзя делать выводы, что объектами нападения были именно эстонцы. На вопрос журналиста Postimees, сколько эстонцев там еще находится, Херем сказал, что на месте целая смена. «Я не скажу, сколько из них были на дежурстве. Позже может оказаться, что у кого-то есть нарушение слуха, но в конкретной помощи нуждались шестеро».

Обычно в таких терактах есть много погибших, но французы действовали настолько эффективно, что нападение, по сути, провалилось. У Херме нет данных о том, что кто-то погиб.

Родственники пострадавших оповещены о случившемся, но общественности имена раненых не назовут. Ранения троих солдат таковы, что до конца миссии они поправиться не успеют.

«Все обеспечены психологической помощью, эстонского психолога так и так собирались отправлять. Медицинская помощь предоставлена французской стороной», - уточнил командующий.

На базе так много препятствий, что машина самоубийц на базу не прорвалась – взорвалась до того.

«Не знаю, автобомба взорвалась от террориста, который находился в машине, или от того, кто был в стороне, или потому, что машину остановили оружием. Ясно то, что взорвалось большое количество взрывчатых веществ и, естественно, не случайно», - сказал Херем.

После нападения на базе было повышены внимание и готовность. Херем сказал, что меры безопасности, которые используются сейчас, и стали причиной, почему эстонцы обошлись без потерь.

По его словам, он не хочет говорить, что теперь нужно изменить, поскольку там на месте находятся эстонцы и французы, которые сами примут решение: «Уточнения будут внесены, если они нужны».

На вопрос, насколько эстонцы сейчас успешны в Мали, Херем ответил, что речь идет о сложном регионе.