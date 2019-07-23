«Перед смертью он спас детей»: свидетели рассказали о трагическом ДТП на парковке магазина Rimi

В воскресенье днем, когда жители Золитуде наслаждались солнечным выходным, на стоянке у супермаркета Rimi разворачивались ужасные события. В то время, когда парковка была переполнена автомобилями, а по тротуару шли пешеходы, в том числе, и дети, на стоянке появилась легковушка Mazda, которая под визг покрышек неслась на бешеной скорости.

Через пару десятков метров автомобиль врезался в ограждение, снес декоративный бетонный вазон с цветами и сбил 59-летнего мужчину, шедшего с женой в торговый центр. Жена, избегая столкновения, отпрыгнула в сторону, а муж попал под колеса автомобиля. Невзирая на это Mazda продолжила движение, протаранила скамейку и остановилась, лишь когда врезалась в сарай.

"За рулем была какая-то женщина. Не знаю, под чем она была - под наркотиками или под воздействием алкоголя. Подумайте логически, как вообще можно быть готовым к тому, что машина проедет через это высокое ограждение... И невинный человек погиб на месте. Его жена все-таки осталась жива. Но мужчина умер моментально, его положили в пластиковый мешок. Такого ужаса мы никогда не видели", - рассказала свидетельница произошедшего Марика.

Продавщицы, которые торгуют с лотка овощами и фруктами, хорошо видели это трагическое происшествие и разглядели водителя Mazda. По словам продавщиц, мужчина перед тем, как погибнуть, успел спасти жизнь нескольких подростков.

"Машина выскочила из-за поворота уже с ревом. Чуть не сбила мужчину на другой стороне улицы. И после этого - по прямой в сторону дома. Дети там шли. Тот, кто умер, он спас этих детей. Он их оттолкнул. Вызвали скорую помощь, она долго не ехала. Минут 50 ждали. Жена его сидела и истерически кричала. Потом взяла палку. А та, что была за рулем (в машине были три женщины - прим.ред.), как я понимаю, вошла в сарай, а жена побежала за ней, чтобы ее побить. Люди ее остановили, если бы не удержали, может, и еще что-то произошло бы", - рассказала свидетельница произошедшего Ирена.

Когда люди успокоили вдову погибшего, 76-летняя водитель Mazda вернулась в свою машину и дождалась полицейского экипажа. Ни ей, ни пассажирам автомобиля помощь медиков не потребовалась.