"Меня унизили": на эстонской границе женщину раздели догола

- На основании Закона о таможне у таможенников есть право удостовериться, что у пассажира нет не предъявленных на таможне, но подлежащих декларированию товаров или товаров, на которые действует ограничение или запрет. Исходя из Закона об охране правопорядка, у сотрудников таможни есть право досмотреть человека, если есть основание полагать, что при нем могут быть вещи или вещества, которые на основании закона можно будет забрать на хранение или конфисковать. Досмотр пассажира проводит чиновник того же пола.

- А на пограничном пункте в Нарве или на других пунктах в Эстонии есть камеры в комнатах для досмотра?

- Камерами оснащены только комнаты для досмотра багажа, процесс досмотра человека не записывается.

- Случаи досмотра регистрируются?

- В случае, если происходит полный личный досмотр пассажира, то есть проверяются вся одежда и тело, составление акта о досмотре обязательно. Если происходит только первичный досмотр, то есть включающий физический контакт таможенника с досматриваемым, но без раздевания, акт составляется лишь в случае обнаружения чего-либо запрещенного или по требованию пассажира.

- Должны ли сотрудники выдавать документы о досмотре?

- Пересекающим границу выдаются необходимые документы обо всех произведенных на границе проверках.

- А сотрудники таможни могут проводить тест на наркотики?

- К примеру, в ситуации, когда служебная собака отмечает возможное присутствие запрещенных веществ, однако вещества не обнаружены, тест сделать невозможно (из-за отсутствия веществ – ред). Пассажир тестируется на употребление наркотиков сотрудниками Департамента полиции и погранохраны, если необходимо установить наркотическое опьянение.

- Имеют ли сотрудники Налогово-таможенного департамента доступ к информации, что человек проходил личный досмотр раньше? Может ли подобный инцидент стать основанием для повторных проверок этого человека?