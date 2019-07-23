Прокладка Юго-Восточной хорды через районы у московского парка Коломенское так и осталась бы проблемой местных жителей, если бы не СМИ. Писать о проблеме начали еще весной, но в конце июня «МБХ Медиа» выпустило нашумевший материал с заголовком «Московский Чернобыль: Юго-Восточная хорда на ядерном могильнике». После него о проблеме из-за строительства на территории Московского завода полиметаллов (МЗП) узнали все. Издание предрекло, что работы приведут к массовому отравлению жителей Москвы радиоактивными веществами и всплеску онкозаболеваний.

МЗП создали еще в 30-е годы - тогда в городскую черту он не попадал, но теперь окружен жилыми районами. Вплоть до 1970-х на заводе работали с радиоактивными урановыми и ториевыми рудами, а отходы закапывали прямо за территорией предприятия, присыпая их землей на склоне Москвы-реки. Несмотря на то, что опасное производство прекратилось, загрязненные участки так и остались рядом с заводом.

После развала СССР завод перешел в ведение «Росатома» - сейчас он является частью производственного холдинга «ТВЭЛ». В 90-е территорию начали очищать. Как следует из письма члена правления «Росатома» Олега Крюкова от июля 2019 года (есть в распоряжении Би-би-си), к 2000 году на территории МЗП находилось более 40 аномальных участков. Обследованиями и очисткой занимается подконтрольное «Росатому» ФГУП «Радон», которое специализируется на обращении с ядерными отходами.

К 2006 году территорию завода признали безопасной как для работников завода, так и для жителей. Загрязненные участки постепенно очищали, но полностью зараженный грунт не вывезен до сих пор. В докладе Роспотребнадзора о благополучии жителей Москвы от 2017 года указывалось, что на территории МЗП содержится 60 тыс. тонн радиоактивных отходов. «С учетом больших объемов и значительных затрат на их дезактивацию до настоящего времени не определен источник финансирования», - говорится в документе.

В докладе за прошлый год территория завода по-прежнему значится в списке мест, где продолжается дезактивация почв.

Как выяснилось, многие жители Сабурова до скандала со строительством хорды, которая по плану должна пройти в нескольких десятках метров от склона с «ядерным могильником», даже не подозревали, что живут рядом с аномальными зонами.

Татьяна, пришедшая на митинг в понедельник, рассказала Би-би-си, что переехала в Сабурово в 2015 году, а до этого об МЗП не слышала: «Я ничего не знала об этом заводе и о том, что тут есть радиация. Знала бы - не купила бы тут квартиру».

Всего в Сабурово живет чуть более 80 тысяч человек. Среди них - Данила, юноша лет двадцати. На митинг он вышел с плакатом «Кто нам в воздух подмешает уран, торий, радий? Президента добрый друг - Ротенберг Аркадий!». «Я пришел потому, что хочу жить и не умереть от онкологии», - отвечает он на вопрос о причинах выхода на акцию.

Сейчас экологический протест постепенно превращается в политический: участники акции в течение всего митинга активно поддерживали кричалки с критикой «Единой России». А с особым восторгом толпа встретила предложение одного из выступающих переместить мэрию Москвы и квартиру Сергея Собянина на территорию МЗП, «раз она не представляет никакой опасности».

«Для меня радиация - это табу»

Листовки с призывами выйти на согласованный мэрией города митинг раскладывали по почтовым ящикам жителей. Акцию организовали кандидаты в депутаты Мосгордумы, которые идут на выборы от КПРФ. Лозунг митинга звучал пугающе: «Нет Чернобылю в районе». Не допустить «нового Чернобыля» под гул одобрения жителей в течение митинга неоднократно призывал Владислав Жуковский, который идет в Мосгордуму от Чертаново.

Активистов «Гринпис» и других протестующих в последние недели неоднократно упрекали в разжигании паники. А в Москомархитектуре, признав наличие загрязненных зон, заверили, что строительство хорды не затронет по-настоящему опасные участки.

Правда, еще в апреле «Радон» провел очередное обследование территории (акт есть в распоряжении Би-би-си) и выяснил, что зараженный грунт есть всего в 50 метрах от платформы Москворечье - именно там должна пройти трасса. Однако уже в июне директор ГКУ Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» Василий Десятков и вовсе заявил, что радиационный фон в зоне строительства не повышен. На митинг никто из чиновников мэрии или строителей выйти не захотел.

Резонанс вызвало и интервью и.о. декана химфака МГУ Степана Калмыкова «Медузе». «Риски возникновения онкологических заболеваний ничтожны. Для этого нужно не просто сутками спать на этом грунте, а даже не представляю, что делать, - сказал он изданию, заявив о нагнетании „радиофобии“. - Заражение города - малореалистичный и очень пессимистичный прогноз. Вроде того, что на нас упадет Солнце».

Калмыков при этом подчеркнул, что если строительство хорды действительно затронет опасные участки, нужно провести очистку грунта, а юридические нормы прямо говорят о необходимости устранения загрязнений.

Согласно пробам, которые брали активисты «Гринпис», а затем анализировали специалисты все того же химфака МГУ, прямо рядом с будущей хордой выявлена значительная активность альфа-активных радионуклидов радия, тория и урана. Это в 12 раз больше порога, необходимого для того, чтобы говорить о заражении радиоактивными отходами.

«У нас не норма превышена, а норматив признания радиоактивными отходами», - говорит Би-би-си Константин Фомин, пресс-секретарь «Гринпис», который выступал перед собравшимися на митинге.

«В целом в таких серьезных темах эпитетами, которые говорятся эмоционально, лучше не оперировать. Понятно, что на митинге люди хотят говорить про Чернобыль, и их можно понять. Реактор, конечно, у нас не взрывается, всей Европе это не угрожает. Но это значимая угроза для людей, которые живут в этом районе. Нельзя говорить, что, мол, начнут строить - и все умрут. А вот говорить, что есть риск, можно», - объяснил Фомин Би-би-си.

По словам Фомина, декан химфака МГУ в беседе с «Медузой» говорит в основном о гамма-излучении. Оно считается самым опасным, поскольку обладает самой высокой проникающей способностью. Но активистов больше всего тревожат альфа-частицы. Формально защититься от них можно простым листком бумаги. Защитным барьером является и кожа - но загрязненные вещества могут легко попасть в организм через легкие или еду.

Активисты боятся, что при начале строительства почва, которая сейчас закрывает отходы, может сползти в реку, а ветер, в свою очередь, разнесет пыль.

«Для людей, которые тут живут, риск больше всего. Но, например, рабочие на ботинках могут пыль разнести куда угодно. Если вы спросите у любого человека, готов ли он к тому, что у него хотя бы незначительно вырастет шанс получить рак к 30 годам, он скажет нет», - говорит Фомин.

Жители, с которыми пообщалась Би-би-си, скептически относятся к перспективам очистки территории. «Для меня слово радиация - это табу. Тут делать ничего нельзя. Только консервация, забетонировать тут все, чтобы даже атомной бомбой не разнести, - говорит Татьяна. - Я помню 86-й год и помню Чернобыль, когда нас родители привезли в Брянск, а там яблони с яблоками без листьев стояли».

По словам Павла Подвига, руководителя проекта «Ядерное вооружение России», активисты «Гринпис» и декан химфака МГУ друг другу не противоречат.

«Риски действительно малы, хотя это не значит, что их нет. Нормативы в законодательстве, какими бы они ни были, взяты не с потолка, и им, конечно, нужно следовать, - говорит он Би-би-си. - В "Гринпис" тоже правы. Они на самом деле требуют как раз соблюдения установленной законодательством процедуры. Нужно провести измерения и действовать так, как законодательством предписано. Если нужно, то можно и нужно вывезти грунт».

«Все решает активное меньшинство»

Многие жители не скрывают, что их волнует не только радиация, но и строительство дороги в целом. Галина, одна из участниц акции, живет в доме прямо напротив МЗП - фактически ее окна выходят на тот самый могильник. А теперь там будет еще и трасса.

Людмила, собиравшая на митинге подписи за корректировку маршрута ЮВХ, выступает за перенос трассы: «У нас и так плохая экология, гудит Каширка - спать невозможно, мы живем с закрытыми окнами».

По ее словам, многие жители из-за строительства хорды и ситуации с радиацией задумались о том, чтобы продать своей квартиры. Правда, отмечает Галина, есть риск, что теперь такое жилье никто не купит - из-за соседства с ядерными отходами и восьмиполосной трассой оно сильно упадет в цене.

«У меня дорога пройдет под окнами, я тут в том числе из-за этого. Но это я хотя бы готов обсуждать. Но радиация - это то, с чем невозможно смириться. То, что здесь так много людей, это именно из-за радиации», - говорит Данила. По его словам, власти должны провести полноценное исследование местности и устроить новые открытые слушания «без подтасовок и подсадных бабок».

Этого же хочет и «Гринпис». «Первое, что нужно сделать, это [провести] официальное государственное исследование, - говорит Фомин. - Безопасность должны подтвердить люди, независимые от „Росатома“ и мэрии. После этого можно обсуждать варианты - возможно, можно провести строительство саркофага. Но всем было бы спокойнее, если бы весь зараженный грунт просто вывезли и закрыли эту тему навсегда».

В письме представителя «Росатома» Крюкова говорится, что власти Москвы не согласовывали с МЗП границу проектирования той части трассы, которая должна соединить Шоссейную улицу с Каширским шоссе, а отчуждение земельного участка не предусмотрено. Говорит «Росатом» и о том, что проектные работы пока не завершены, и сейчас точно сказать, по каким конкретным участкам завода пройдет хорда, фактически невозможно.

Сейчас территория могильника огорожена лишь небольшим забором, который появился там в последние дни. До этого погулять по зараженному склону мог любой желающий.

«Гринпис» 23 июля направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину (есть в распоряжении Би-би-си). В нем активисты просят ограничить доступ населения на опасную территорию и остановить любые строительные работы близ очагов радиоактивного загрязнения, а также рассмотреть возможность полной рекультивации местности.

Татьяна уверена, что протесты против хорды будут успешными, и ее строительство отменят.

«Я верю в успех. Все строится на активном меньшинстве. Митинг организовали 4-5 человек, а пришло на него 400», - говорит женщина. По ее словам, она готова выйти и на несогласованные акции протеста.