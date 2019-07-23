Чернобыль.

ФОТО: STRINGER / Sputnik

В московском районе Сабурово прошел митинг против строительства Юго-Восточной хорды. Активисты и протестующие утверждают, что работы, которые по плану должны затронуть и территорию Московского завода полиметаллов, где еще с советских времен сохранились залежи ядерных отходов, приведут ни много ни мало к «новому Чернобылю».

Русская служба Би-би-си пообщалась с жителями района и узнала, стоит ли бояться радиационной катастрофы и почему недовольные не верят заверениям чиновников об отсутствии угрозы.

«Не хочу умереть от онкологии»

Вечером в понедельник, после окончания рабочего дня, на небольшой пустырь между станцией метро Москворечье и панельной многоэтажкой начали приходить люди. С прилегающего вплотную к дому Каширского шоссе заметить собрание почти невозможно - догадаться о происходящем можно было только по гремящей на всю округу песне «Алина Кабаева» группы «Игра Слов», которая создавала на месте атмосферу районного праздника или городского субботника.

У маленькой сцены с нехитрыми лозунгами «Нам решать чем дышать» и «Радиация убивают нацию» сначала стояло человек двадцать, но уже к началу митинга там собралось не меньше 400 участников, в основном жители района Москворечье - Сабурово. С собой они принесли плакаты «Я/Мы против хорды», «Не ерунда», «Хотим жить», «Хорда - убийца района, в Москве нет закона».

Присутствующие рассказали Би-би-си, что подобного здесь никогда не было, и для "пассивных тихих районов" этот митинг - огромное событие.