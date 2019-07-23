Фото: смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально

Начать следует с того, что Honor 9X и 9X Pro — первые модели бренда с предустановленной прошивкой EMUI 9.1, пишет ixbt.com. Это значит, что компилятор Ark и файловая система EROFS доступны уже из коробки. Фирменный интерфейс установлен поверх ОС Android 9.0 Pie.

В обеих моделях используется 7-нанометровая однокристальная платформа Kirin 810. Несмотря на то, что она не относится к флагманским, в Honor уверены — смартфоны подходят для игр.

Во время анонса даже были прямые включения из комнаты, в которой геймеры играли на Honor 9X Pro. Эта модель отличается от обычного 9X «девятислойной» системой охлаждения — по сути это набор металлических компонентов внутри, скомбинированный с тепловой трубкой. В Honor сравнили нагрев модели 9X Pro и аналогов Oppo и Vivo — понятно, кто вышел победителем из этого теста.

А еще Kirin 810 лучше Snapdragon 855 справляется с ускорением приложений искусственного интеллекта.

Особенность внешнего исполнения Honor 9X и 9X Pro — выдвижная фронтальная камера. В ней, как и в других подобных конструкциях, применяется система защиты: как только датчик зафиксирует падение смартфона, камера быстро спрячется в корпус.

Другая особенность — размещенный на боковине сканер отпечатков пальцев. Жао Минг (а представлял новинки именно он — президент компании) по ходу мероприятия заметил, что такой сканер отпечатков убьет сканеры, встроенные в дисплей — настолько быстро и точно он работает.

Экраны характеризуются диагональю 6,59 дюйма и разрешением Full HD+. Они отмечены сертификатом Eye Comfort концерна TÜV Rheinland. За счет условно безрамочного исполнения смартфоны ощущаются в руке как традиционные модели с экранами диагональю 5,5 дюйма.

Основная камера обычного Honor 9X представлена датчиками разрешением 48 и 2 Мп, в камере Honor 9X Pro применяются датчики разрешением 48, 8 и 2 М. В основных моделях используются объективы с диафрагмой F/1,8, во всех остальных — с диафрагмой F/2,4.

В камерах реализованы различные алгоритмы для улучшения качества фото, особенно в сложных условиях. Но избранную для анонса демонстрацию их применения едва ли можно назвать однозначной. К примеру, в Honor на полном серьезе заявили, что поддержка светочувствительности вплоть до 102 400 единиц ISO делает более удобной съемку сов ночью в сравнении с конкурентами.

Другой режим для ночной съемки — AIS Handheld Super Night View 2.0. В нем смартфон автоматически распознает положение на штативе и может устанавливать максимальную выдержку вплоть до 30 с. Само собой, смартфонами поддерживается HDR, есть режим интеллектуальной стабилизации при съемке видео (оптической стабилизации не предусмотрено).

Что касается фронтальной камеры, то в ней также применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Разрешение датчика этой камеры — 16 Мп. Из других особенностей моделей — наличие порта USB-C и стандартного разъема для наушников.

Оба смартфона оснащены аккумуляторами емкостью 4000 мА·ч, так что на автономность пользователи вряд ли будут жаловаться. В новинках применен комплекс мер по улучшению связи под названием AI Smart Communication 2.0. Он включает технологии Link Turbo, AI Smart Dual Card Internet access, AI Smart Antenna, Dual 4G Dual VoLTE, AI 4G Signal fast recovery, AI Intelligent base station selection. Все вместе они должны обеспечить более устойчивый прием как сигнала сотовой связи, так и Wi-Fi.

Цены уже объявлены. За базовую версию Honor 9X с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти просят $205 (182 евро), варианты подороже — с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти (210 евро), а также с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти (245 евро). Honor 9X Pro имеет только 8 ГБ оперативной памяти, поэтому эта модель дороже: $320 (285 евро) или $350 (312 евро) в зависимости от объема памяти — 128 или 256 ГБ. К слову, в этих моделях используется быстрая память UFS 2.1.