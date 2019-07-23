Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании

Депутат британского парламента Борис Джонсон выбран новым премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, за него отдали свои голоса 92153 членов Консервативной партии.
Таким образом Джонсон обошел главу МИД Джереми Ханта — тот получил лишь 46656 голосов — и стал преемником Терезы Мэй. Она официально объявила об отставке 7 июня из-за кризиса в парламенте по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.
Выборы нового премьер-министра Великобритании проходили в несколько этапов. Изначально на пост претендовали 10 человек, их число сократилось после нескольких голосований депутатов-консерваторов. Из двух кандидатур главу правительства выбирали уже более 160 тысяч членов Консервативной партии по всей стране.
Джонсон ранее занимал должность главы МИД Великобритании. С нее он ушел в июле 2018-го из-за разногласий по вопросу Брекзита. Политик является одним из главных противников «мягкого Брекзита», о котором с ЕС договорилась Мэй. До министра иностранных дел он был мэром Лондона (2008-2016 годы).
Джонсон — один из самых известных членов партии консерваторов. Он, в частности, прославился своими эксцентричными высказываниями и поведением. Например, в 2014 году он выступил с резкой критикой в адрес вице-премьера Ника Клегга, обозвав его «колеблющимся желе из нерешительности и непостоянства».