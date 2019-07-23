Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании

По информации агентства, за него отдали свои голоса 92153 членов Консервативной партии.

Таким образом Джонсон обошел главу МИД Джереми Ханта — тот получил лишь 46656 голосов — и стал преемником Терезы Мэй. Она официально объявила об отставке 7 июня из-за кризиса в парламенте по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

Выборы нового премьер-министра Великобритании проходили в несколько этапов. Изначально на пост претендовали 10 человек, их число сократилось после нескольких голосований депутатов-консерваторов. Из двух кандидатур главу правительства выбирали уже более 160 тысяч членов Консервативной партии по всей стране.

Джонсон ранее занимал должность главы МИД Великобритании. С нее он ушел в июле 2018-го из-за разногласий по вопросу Брекзита. Политик является одним из главных противников «мягкого Брекзита», о котором с ЕС договорилась Мэй. До министра иностранных дел он был мэром Лондона (2008-2016 годы).