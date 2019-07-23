В Петербурге зверски убили ЛГБТ-активистку

21 июля ее изуродованное тело было найдено в Московском районе города. Женщину задушили, а перед этим нанесли ей восемь колото-резаных ранений в спину и лицо. В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по подозрению в убийстве под стражу был взят сорокалетний мужчина, проживавший на Пулковской улице. Об этом пишет "Росбалт".

О том, что погибшая - именно Григорьева, сообщил в Facebook правозащитник Динар Идрисов. Активистка выступала на многочисленных акциях, в том числе в защиту собраний, в поддержку дальнобойщиков, крымских татар, сестер Хачатурян, кандидатов в муниципальные депутаты, а также сексуальных меньшинств, к которым относила и себя.

Неоднократно ее участие в протестах заканчивалось задержанием. Последний раз это произошло в середине мая во время акции ЛГБТ-активистов, посвященной Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Активистку задержали за курение в общественном месте.

Именно с ее сексуальной ориентацией и публичной деятельностью были связаны многочисленные угрозы, поступавшие Елене в последнее время. Как отмечают представители российской ЛГБТ-сети, Григорьева неоднократно их получала и публично, и в интернете, информацией о чем не раз делилась в соцсетях, последний раз - 3 и 18 июля.

Предпринимала она и попытки добиться защиты со стороны полиции. "Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции не было. Все в стиле „будут убивать - звоните", позвонить не успела", - подчеркнул Идрисов. В пресс-службе главка МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" сообщили, что активистка действительно заявляла в полицию о поступавших угрозах, однако они якобы не касались жизни потерпевшей и носили бытовой характер.

При этом Елена упоминалась в черных списках гомофобного сайта "Пила", который достаточно давно угрожает ЛГБТ-активистам по всей стране. Группировка позиционирует себя как всероссийское движение против ЛГБТ, а его провокаторы уже нападали на геев в Башкирии, откуда приехал и предполагаемый убийца Григорьевой. В январе 2019 года на сайте "Пилы" было даже размещено объявление о поиске людей, готовых за вознаграждение избивать и похищать представителей сексуальных меньшинств. А в начале июля представители "Пилы" разместили публикацию, в которой сообщали, что заготовили очень опасные и жестокие подарочки для целого ряда активистов, в том числе и для Елены Григорьевой.

16 июля ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге получил электронное письмо за подписью движения "Пила против ЛГБТ". Неизвестные требовали организацию закрыться до 1 августа и перевести личные деньги сотрудников в благотворительный фонд "Подари жизнь". В противном случае они обещали прислать взрывное устройство через сервис доставки еды. После многочисленных жалоб 18 июля, за два дня до убийства Григорьевой, сайт "Пилы" был заблокирован. Однако, как писала активистка в комментариях к публикациям, посвященным этой небольшой победе, удаление групп не сотрет файлы в головах уже увидевших эту информацию отморозков, предположив, что они уже перезнакомились, и сейчас строят планы где-нибудь в закрытом чате.