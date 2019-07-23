Картина дня: масштабный пожар, подробности теракта в Мали и очередные жертвы мошенников

Черный дым заволок Маарду: спасатели борются с сильным пожаром

В Маарду загорелись промышленные цистерны и складские здания. Пожару присвоена четвертая степень сложности. Спасатели рекомендуют закрыть окна и не выходить из дома. Читать далее...

Командующий Силами обороны Эстонии о теракте: «Трое из раненых до окончания миссии поправиться не успеют»

Командующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херем на пресс-конференции рассказал о теракте на военной базе Гао в Мали, а также о состоянии служащих там эстонских военнослужащих. Читать далее...

Видео: камуфляж террористов, напавших на базу эстонских военных в Мали, был в цветах ООН

Вчера террористы-смертники в автомобиле, в котором находилась и самодельная бомба, напали на военную базу в городе Гао в Мали, где служат эстонские, французские и малийские военнослужащие. Читать далее...

Террористы напали на охраняемую эстонскими военными базу в Мали, среди пострадавших пятеро эстонцев

В понедельник вечером террористы-смертники напали с автомобилем, в котором находилась самодельная бомба, на военную базу в городе Гао в Мали, где служат эстонские, французские и малийские военнослужащие. Наряду с французскими и малийскими военнослужащими пострадали также пятеро участвующих в операции «Бархан» эстонских военнослужащих, сообщил Генштаб Сил обороны. Читать далее...

Поиски 27-летней Анны продолжаются: полиция обратилась к таллиннским таксистам

Полиция по-прежнему просит помощи в поисках Анны, которая ушла из дома 20 июля и до сих пор не вернулась. Читать далее...

Верящий в альтернативную медицину эстонский врач подверг опасности жизнь ребенка

Комиссия, состоящая из экспертов в области медицины, пришла к выводу, что не сделавший по собственной инициативе вакцинацию трехмесячному ребенку семейный врач Мартин Руумет, подверг опасности здоровье ребенка. Читать далее...

Россия не отпускает эстонского капитана из-под гостиничного ареста

Российская погранслужба, удерживая капитана, оказывает давление, чтобы он и собственник судна признали свою вину и прекратили опротестование. Читать далее...

Разыскиваемого в Эстонии мужчину задержали в Финляндии

В Финляндии задержали мужчину, которого полиция Эстонии разыскивала с апреля. Читать далее...

По дорогам Эстонии по-прежнему колесят тысячи автобусов без ремней безопасности

Когда речь заходит об использовании ремней безопасности в автобусе, то как в законе, так и среди пассажиров царит настоящая анархия. Читать далее...

Шести тысяч евро как не бывало: мошенники облапошили двух жителей Эстонии

Идаская префектура вновь получила сообщения о случаях компьютерного мошенничества. Читать далее...

Антарктическая экспедиция в Калининграде: эстонцев поразила предприимчивость россиян