Картина дня: пожар в Маарду, инцидент на границе, подешевевшая водка и долги эстонской пекарни

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
На эстонской границе женщину раздели догола
При пересечении эстонской границы в Нарве на жительницу Таллинна Даяну Загорскую прореагировала служебная собака. Молодую женщину принудили раздеться догола и обыскали ее багаж. Однако наркотиков не нашли. Даяна чувствует себя униженной и волнуется, что теперь на границе будет постоянно вызывать подозрение. Читать далее...
В центре Таллинна троллейбус сбил пожилого пешехода
В центре Таллинна на Театральной площади во вторник днем произошло ДТП. Троллейбус сбил мужчину 87 лет, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
По уши в долгах: эстонская пекарня закрывает магазины
Вблизи Таллинна в Табасалу заметили, что только год назад открывшаяся пекарня Muhu Leib на данный момент уже закрылась. Также с 15 июля в отпуске все работники пекарни в Таллиннском порту, но когда завершится отпуск неизвестно, что вызывает сомнения, откроется ли вновь магазин. Читать далее...
Эстонцы бросились скупать дешевую водку
Вступившее в силу с 1 июля понижение акцизов на алкоголь уже отразилось на статистике продаж розничных сетей. Активнее всего потребители начали покупать крепкие алкогольные напитки, а именно дешевую водку, продажа которой местами выросла на четверть. Читать далее...
В центре Хельсинки произошла стрельба, двое ранены
В центре Хельсинки днем во вторник раздались выстрелы. По имеющимся на данный момент данным, пострадали два человека. Очевидцы сообщают, что минимум у одного автомобиля разбиты стекла. Читать далее...
Черный дым заволок Маарду: спасатели борются с сильным пожаром
В Маарду загорелись промышленные цистерны и складские здания. Пожару присвоена четвертая степень сложности. Спасатели рекомендуют закрыть окна и не выходить из дома. Читать далее...
Командующий Силами обороны Эстонии о теракте: «Трое из раненых до окончания миссии поправиться не успеют»
Командующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херем на пресс-конференции рассказал о теракте на военной базе Гао в Мали, а также о состоянии служащих там эстонских военнослужащих. Читать далее...
Видео: камуфляж террористов, напавших на базу эстонских военных в Мали, был в цветах ООН
Вчера террористы-смертники в автомобиле, в котором находилась и самодельная бомба, напали на военную базу в городе Гао в Мали, где служат эстонские, французские и малийские военнослужащие. Читать далее...
Террористы напали на охраняемую эстонскими военными базу в Мали, среди пострадавших пятеро эстонцев
В понедельник вечером террористы-смертники напали с автомобилем, в котором находилась самодельная бомба, на военную базу в городе Гао в Мали, где служат эстонские, французские и малийские военнослужащие. Наряду с французскими и малийскими военнослужащими пострадали также пятеро участвующих в операции «Бархан» эстонских военнослужащих, сообщил Генштаб Сил обороны. Читать далее...
Поиски 27-летней Анны продолжаются: полиция обратилась к таллиннским таксистам
Полиция по-прежнему просит помощи в поисках Анны, которая ушла из дома 20 июля и до сих пор не вернулась. Читать далее...
Верящий в альтернативную медицину эстонский врач подверг опасности жизнь ребенка
Комиссия, состоящая из экспертов в области медицины, пришла к выводу, что не сделавший по собственной инициативе вакцинацию трехмесячному ребенку семейный врач Мартин Руумет, подверг опасности здоровье ребенка. Читать далее...
Россия не отпускает эстонского капитана из-под гостиничного ареста
Российская погранслужба, удерживая капитана, оказывает давление, чтобы он и собственник судна признали свою вину и прекратили опротестование. Читать далее...
Разыскиваемого в Эстонии мужчину задержали в Финляндии
В Финляндии задержали мужчину, которого полиция Эстонии разыскивала с апреля. Читать далее...
По дорогам Эстонии по-прежнему колесят тысячи автобусов без ремней безопасности
Когда речь заходит об использовании ремней безопасности в автобусе, то как в законе, так и среди пассажиров царит настоящая анархия. Читать далее...
Шести тысяч евро как не бывало: мошенники облапошили двух жителей Эстонии
Идаская префектура вновь получила сообщения о случаях компьютерного мошенничества. Читать далее...
Антарктическая экспедиция в Калининграде: эстонцев поразила предприимчивость россиян
Участников антарктической экспедиции встретили в Калининграде дружелюбно, в городе возник большой интерес к судну. Читать далее...