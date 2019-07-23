«Ювентус» пойдет на жертвы ради Неймара

Помимо перевода денежных средств итальянский клуб готов включить в сделку двух футболистов основного состава — французского хавбека Блеза Матюиди и аргентинского форварда Пауло Дибалу. Отмечается, что французы не заинтересованы в обмене игроками. ПСЖ рассчитывает получить за Неймара именно денежную компенсацию.

19 июля сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром, чтобы освободить средства для подписания нового контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Парижане готовы увеличить оклад 20-летнего нападающего до 50 миллионов евро в год.