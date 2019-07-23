Вт, 23.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме

«Ювентус» ради Неймара пойдет на жертвы

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймарa, сообщает lenta.ru.

Помимо перевода денежных средств итальянский клуб готов включить в сделку двух футболистов основного состава — французского хавбека Блеза Матюиди и аргентинского форварда Пауло Дибалу. Отмечается, что французы не заинтересованы в обмене игроками. ПСЖ рассчитывает получить за Неймара именно денежную компенсацию.

19 июля сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром, чтобы освободить средства для подписания нового контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Парижане готовы увеличить оклад 20-летнего нападающего до 50 миллионов евро в год.

По сообщениям СМИ, Неймар настроен на возвращение в каталонскую «Барселону». При этом игрок рассматривает и варианты продолжения карьеры в других клубах, в том числе и в «Ювентусе».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ