Шести тысяч евро как не бывало: мошенники облапошили двух жителей Эстонии

13 июля 62-летнему мужчине позвонили по Skype несколько раз и предложили возможность инвестировать деньги. Пострадавший передал мошенникам свои личные данные, в результате чего на его имя был взят заем, а также сняты деньги с его счета. Ущерб составил 4510 евро.

17 июля 66-летняя женщина получила звонок, как ей представились, из фирмы «Щит и меч» и выманили у нее почти 1250 евро. Деньги удалось выманить, как женщина передала неизвестным свои личные данные и выполняя их указания, какие действия надо совершить в интернет-банке. В результате женщина лишились со своего счета. Кроме того, выяснилось, что на имя женщины также оформили заем.