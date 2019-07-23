Фото: в центре Таллинна троллейбус сбил пожилого пешехода

В центре Таллинна на площади Театри во вторник днем произошло ДТП. Троллейбус сбил мужчину 87 лет, сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Происшествие случилось около 13.40. Пешеход получил удар от троллейбуса, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель троллейбуса был трезв. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
Какое-то время на месте ДТП было нарушено движение, полиции пришлось перенаправить автобусы в объезд, но сейчас движение нормализовалось, подтвердил представитель Департамента полиции и погранохраны.