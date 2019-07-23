Фото: в центре Таллинна троллейбус сбил пожилого пешехода

Происшествие случилось около 13.40. Пешеход получил удар от троллейбуса, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Какое-то время на месте ДТП было нарушено движение, полиции пришлось перенаправить автобусы в объезд, но сейчас движение нормализовалось, подтвердил представитель Департамента полиции и погранохраны.