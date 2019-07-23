Вт, 23.07.2019
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  • Фото: в центре Таллинна троллейбус сбил пожилого пешехода

Фото: в центре Таллинна троллейбус сбил пожилого пешехода

В центре Таллинна на площади Театри во вторник днем произошло ДТП. Троллейбус сбил мужчину 87 лет, сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Происшествие случилось около 13.40. Пешеход получил удар от троллейбуса, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Водитель троллейбуса был трезв. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

Какое-то время на месте ДТП было нарушено движение, полиции пришлось перенаправить автобусы в объезд, но сейчас движение нормализовалось, подтвердил представитель Департамента полиции и погранохраны.

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