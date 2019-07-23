За полтора года наказали 12 пилотов дронов

За последние полтора года Летный департамент наказал 12 человек, которые нарушили правила пилотирования дронов, пишет ERR.
«За последние полтора года было начато 15 производств о проступке, в которых фигурируют дроны, на сегодняшний день три из них еще не окончены», – заявила руководитель отдела коммуникаций Летного департамента Марелль Пихлак ERR.
По словам Пихлак, существует два типа нарушений связанных с дронами: первые касаются полетов дронов без разрешения, другие – случаев, когда у пилотов есть общее разрешение, но дрон летает в запрещенных зонах или у него отсутствует договоренность на конкретный полет.
В контролируемом воздушном пространстве – вблизи взлетных полос или на высоте выше 152 метров по всей Эстонии – следует ходатайствовать об одноразовом разрешении Летного департамента, а также согласовывать с департаментом полет в любой зоне, где требуется разрешение.