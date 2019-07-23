Запасы трески в Балтийском море неумолимо сокращаются: ЕС пошел на чрезвычайные меры

Европейская комиссия объявила чрезвычайные меры по охране сокращающихся запасов трески в восточной части Балтийского моря и до конца года запретила промышленный лов трески в большей части Балтийского моря.
Запрет вступает в силу немедленно и действует до 31 декабря. Он распространяется на все рыболовные суда и будет действовать в районах моря с крупнейшими запасами рыбы, то есть в 24-26 подрайонах с некоторыми исключениями, сообщила Еврокомиссия.
С учетом того, что предпринятые странами-членами меры не гарантируют единого подхода во всех районах восточной части Балтийского моря, где встречается популяция трески, и что не все страны-члены планируют принимать внутригосударственные меры, еврокомиссия решила, что принятие дополнительных чрезвычайных мер оправдано.
Еврокомиссия и страны-члены вновь пересмотрят потребность в долгосрочных действиях во второй половине года, когда министры соберутся, чтобы обсудить возможности промысла рыбы на следующий год.
По сообщению Еврокомиссии, проведенный недавно научный анализ подтвердил, что запасы трески в восточной части Балтийского моря быстро сокращаются и могут исчезнуть, если не будут предприняты меры. В этой связи международные научные учреждения предложили полностью прекратить промысел трески, чтобы изменить ситуацию.
В соответствии с рекомендациями ученых совокупный промысел трески в восточной части Балтийского моря сокращают каждый год уже с 2014 года - с 65 934 тонн до 24 112 тонн в 2019 году.
В рамках единой рыболовной политики еврокомиссия может на основании обоснованного заявления страны-члена или по собственной инициативе принимать чрезвычайные меры, чтобы снизить уровень серьезной угрозы для охраны биологических ресурсов моря. Эти меры могут вводиться на срок до шести месяцев.