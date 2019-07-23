Запасы трески в Балтийском море неумолимо сокращаются: ЕС пошел на чрезвычайные меры

Запрет вступает в силу немедленно и действует до 31 декабря. Он распространяется на все рыболовные суда и будет действовать в районах моря с крупнейшими запасами рыбы, то есть в 24-26 подрайонах с некоторыми исключениями, сообщила Еврокомиссия.

С учетом того, что предпринятые странами-членами меры не гарантируют единого подхода во всех районах восточной части Балтийского моря, где встречается популяция трески, и что не все страны-члены планируют принимать внутригосударственные меры, еврокомиссия решила, что принятие дополнительных чрезвычайных мер оправдано.

Еврокомиссия и страны-члены вновь пересмотрят потребность в долгосрочных действиях во второй половине года, когда министры соберутся, чтобы обсудить возможности промысла рыбы на следующий год.

По сообщению Еврокомиссии, проведенный недавно научный анализ подтвердил, что запасы трески в восточной части Балтийского моря быстро сокращаются и могут исчезнуть, если не будут предприняты меры. В этой связи международные научные учреждения предложили полностью прекратить промысел трески, чтобы изменить ситуацию.

В соответствии с рекомендациями ученых совокупный промысел трески в восточной части Балтийского моря сокращают каждый год уже с 2014 года - с 65 934 тонн до 24 112 тонн в 2019 году.