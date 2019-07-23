Недостающий участок велодорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу построят не в этом году

Между городами не хватает еще около пяти километров дорожки. Велосипедисты, которые едут из Нарвы в Усть-Нарву или в одно из многочисленных садоводческих товариществ, вынуждены съезжать с велодорожки около садов “Энергетик-2”, пересекать проезжую часть (ограничение скорости здесь 70 км/час, пешеходного перехода нет) и далее двигаться по краю проезжей части.

“Хотелось бы на страницах вашей газеты получить следующую информацию: когда планируется завершение строительства велодорожки Нарва - Нарва-Йыэсуу? Или же данный проект протяженностью всего лишь порядка 10 километров останется незавершенным? Кстати, в Ида-Вирумаа построили велодорожку от Ахтме до монастыря в Куремяэ протяженностью более 20 километров”, - написал редакции Rus.Postimees читатель Алексей Баранов.

Велодорожка является часть проекта, в рамках которого велосипедно-пешеходные дорожки строятся или просто обозначаются разметкой и знаками на существующих тротуарах по всей Нарве.

Всего в рамках проекта создано 36,5 километров дорожек. Как писало недавно “Северное побережье”, первый этап проекта практически завершен - городская комиссия осмотрела велодорожки и составила для строителей список замечаний. Проблемные места строители обещали доделать к концу месяца.

Часть велодорожки, ведущей в Нарва-Йыэсуу, территории Нарвы тоже закончена - недавно здесь были установлены скамейки, работает освещение.

Но недостающие пять километров на территории Нарва-Йыэсуу в этом году не появятся - это следующий, второй этап проекта строительства велодорожек.

По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, проект ведет нарвская горуправа, поэтому нарвские чиновники отвечают и за строительство на административной территории соседнего города.

“Изначально был план, что дорожка будет готова в следующем году. Но какие сейчас планы у Нарвы, мне трудно комментировать, - рассказал Максим Ильин. - Мы помогли только с администрированием. Нашей задачей было помочь в переговорах с собственниками земли, с собственниками тех участков, которые находятся в частной собственности, и по которым пройдет велодорожка”.

Мэр рассказал, что все необходимые разрешения на строительство управа Нарва-Йыэсуу уже выдала.

“Мы тоже ждем, и люди постоянно обращаются к нам, потому что территориально - это Нарва-Йыэсуу. И первые, у кого спрашивают - это именно мы. Мы поясняем всем, в чем там загвоздка, почему строительство не начато. Изначально был договор, что в следующем году дорожка будет построена, и я очень верю, что так оно и будет”.

И.о. директора нарвского Департамента развития и экономики Наталья Смелова подтвердила этот срок:

“Окончание строительных работ второго этапа у нас запланировано в 2020 году”, - сказала она.

Более точный срок руководитель департамента пока назвать не смогла.

“Строительный конкурс у нас пока не проведен, поэтому окончание строительных работ пока индикативное”, - добавила Наталья Смелова.

В центральной части Нарва-Йыэсуу, в городской черте, часть велосипедно-пешеходной дорожки, за которую отвечали власти курортного города, уже построена.