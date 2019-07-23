В центре Хельсинки произошла стрельба, двое ранены

В Хельсинки проводится масштабная полицейская операция, передает Postimees. По словам очевидцев, были слышны выстрелы.
На месте несколько полицейских патрулей и спасательных машин. По имеющимся на данный момент данным, пострадали два человека.
Очевидцы сообщают, что минимум у одного автомобиля разбиты стекла. Новостной портал MTV передает рассказ одного очевидца, по словам которого, инцидент связан с автомобилем Toyota Yaris, который был обстрелен или из него был открыт огонь.
Финская полиция подтвердила в Twitter, что на улице Хиеталахден, в центре Хельсинки произошла стрельба. Полиция обещает при первой возможности поделиться новой информацией.
По словам опрошенных Iltasanomate свидетелей, в красный легковой автомобиль врезался белый фургон, из которого вышел человек в строительной робе и стал стрелять по находившимся в легковом автомобиле людям. Водитель легкового автомобиля попытался сбежать, но, по словам свидетелей, получил выстрел в спину. Стрелок покинул место происшествия на фургоне или пешком.
Hietalahdenkadulla on sattunut ampumistapaus. Poliisi on paikalla. Tiedotamme tilanteesta lisää Twitterissä. #poliisi #Helsinki— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 23, 2019
Другой очевидец рассказал финскому новостному агентству STT, что стрелявший был крупного телосложения и похож на некоренного жителя.
Полиция Финляндии обещала обнародовать дополнительную информацию об инциденте в среду во второй половине дня.