Вт, 23.07.2019
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В центре Хельсинки произошла стрельба, двое ранены

Helsingis Hietalahtis on käimas politseioperatsioon. Pealtnägijate sõnul on piirkonnas kuuldud laske.

ФОТО: Ilta-Sanomat / Lassi Rinne

В Хельсинки проводится масштабная полицейская операция, передает Postimees. По словам очевидцев, были слышны выстрелы.

На месте несколько полицейских патрулей и спасательных машин. По имеющимся на данный момент данным, пострадали два человека.

Очевидцы сообщают, что минимум у одного автомобиля разбиты стекла. Новостной портал MTV передает рассказ одного очевидца, по словам которого, инцидент связан с автомобилем Toyota Yaris, который был обстрелен или из него был открыт огонь.

Финская полиция подтвердила в Twitter, что на улице Хиеталахден, в центре Хельсинки произошла стрельба. Полиция обещает при первой возможности поделиться новой информацией.

По словам опрошенных Iltasanomate свидетелей, в красный легковой автомобиль врезался белый фургон, из которого вышел человек в строительной робе и стал стрелять по находившимся в легковом автомобиле людям. Водитель легкового автомобиля попытался сбежать, но, по словам свидетелей, получил выстрел в спину. Стрелок покинул место происшествия на фургоне или пешком.

Другой очевидец рассказал финскому новостному агентству STT, что стрелявший был крупного телосложения и похож на некоренного жителя.

Полиция Финляндии обещала обнародовать дополнительную информацию об инциденте в среду во второй половине дня.

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