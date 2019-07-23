В центре Хельсинки произошла стрельба, двое ранены

На месте несколько полицейских патрулей и спасательных машин. По имеющимся на данный момент данным, пострадали два человека.

Очевидцы сообщают, что минимум у одного автомобиля разбиты стекла. Новостной портал MTV передает рассказ одного очевидца, по словам которого, инцидент связан с автомобилем Toyota Yaris, который был обстрелен или из него был открыт огонь.

Финская полиция подтвердила в Twitter, что на улице Хиеталахден, в центре Хельсинки произошла стрельба. Полиция обещает при первой возможности поделиться новой информацией.

По словам опрошенных Iltasanomate свидетелей, в красный легковой автомобиль врезался белый фургон, из которого вышел человек в строительной робе и стал стрелять по находившимся в легковом автомобиле людям. Водитель легкового автомобиля попытался сбежать, но, по словам свидетелей, получил выстрел в спину. Стрелок покинул место происшествия на фургоне или пешком.

Hietalahdenkadulla on sattunut ampumistapaus. Poliisi on paikalla. Tiedotamme tilanteesta lisää Twitterissä. #poliisi #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 23, 2019

Другой очевидец рассказал финскому новостному агентству STT, что стрелявший был крупного телосложения и похож на некоренного жителя.