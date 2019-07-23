В Хельсинки произошла стрельба: развернута полицейская операция
В Хельсинки проводится масштабная полицейская операция, передает Postimees.
По словам очевидцев, в Хельсинки были слышны выстрелы. На месте несколько полицейских патрулей и спасательных машин.
Очевидцы сообщают, что минимум у одного автомобиля разбиты окна.
Финская полиция подтвердила в Twitter, на улице Хиеталахден произошла стрельба. Полиция обещает при первой возможности поделиться новой информацией.
Hietalahdenkadulla on sattunut ampumistapaus. Poliisi on paikalla. Tiedotamme tilanteesta lisää Twitterissä. #poliisi #Helsinki— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 23, 2019