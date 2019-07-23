Вт, 23.07.2019
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В Хельсинки произошла стрельба: развернута полицейская операция
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Финский полицейский. Фото иллюстративное.

ФОТО: Lehtikuva / Reuters / Scanpix

В Хельсинки проводится масштабная полицейская операция, передает Postimees.

По словам очевидцев, в Хельсинки были слышны выстрелы. На месте несколько полицейских патрулей и спасательных машин.

Очевидцы сообщают, что минимум у одного автомобиля разбиты окна.

Финская полиция подтвердила в Twitter, на улице Хиеталахден произошла стрельба. Полиция обещает при первой возможности поделиться новой информацией.

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