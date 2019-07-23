По уши в долгах: эстонская пекарня закрывает магазины

Портал Geenius сообщает, что вблизи Таллинна в Табасалу заметили, что только год назад открывшаяся пекарня Muhu Leib на данный момент уже закрылась. Также с 15 июля в отпуске все работники пекарни в Таллиннском порту, но когда завершится отпуск неизвестно, что вызывает сомнения, откроется ли вновь магазин.
Основатель предприятия, руководитель OÜ Muhu Pagarid и OÜ Muhu Leib подтвердил Geenius, что магазин в Табасалу действительно закрыт. «В Табасалу пытались некоторое время выпекать хлеб на месте, но не могли распродать тот объем, который необходим для функционирования пекарни», - сказал он.
В конце прошлого года Saarte Hääl писал, что Muhu Leib завершил выпечку хлеба в Таллинне в Нымме. Руководитель предприятия Мартин Сеппинг объяснил изданию, что, к сожалению, не было спроса, передает Postimees.
По данным Krediidiinfo, у Muhu Leib OÜ одно нарушение сроков оплаты и налоговый долг в 135 099 евро. Долг по налогам возник уже в мае 2017 года. Предприятие еще не предоставило экономический отчет за прошлый год, но 2017 год производитель хлеба завершил с убытками в 70 000 евро, хотя в качестве дохода от продаж было заработано 1,4 миллиона евро.