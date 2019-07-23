По уши в долгах: эстонская пекарня закрывает магазины

Основатель предприятия, руководитель OÜ Muhu Pagarid и OÜ Muhu Leib подтвердил Geenius, что магазин в Табасалу действительно закрыт. «В Табасалу пытались некоторое время выпекать хлеб на месте, но не могли распродать тот объем, который необходим для функционирования пекарни», - сказал он.

В конце прошлого года Saarte Hääl писал, что Muhu Leib завершил выпечку хлеба в Таллинне в Нымме. Руководитель предприятия Мартин Сеппинг объяснил изданию, что, к сожалению, не было спроса, передает Postimees.