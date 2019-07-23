Тело пропавшего десять лет назад мужчины нашли в магазине за холодильником

Сотрудники супермаркета No Frills в американском штате Айова обнаружили на складе тело своего коллеги, пропавшего десять лет назад. Вскрытие не обнаружило признаков травмы, поэтому смерть парня признана несчастным случаем, сообщает vm.ru.
Известно, что Ларри Эли Мурильо-Монкада исчез осенью 2009 года. Его родители рассказали, что парень принимал препараты, действие которых имело негативные последствия, проявляющиеся в состоянии его психического здоровья.
В тот день, когда Мурильо-Монкада пропал, он был в подавленном настроении и ушел в неизвестном направлении.
Поиски полицейских пропавшего мужчины не принесли результатов, несмотря на то, что представители закона общались со всеми близкими и знакомыми пропавшего, а также отправляли запросы в различные инстанции, где предположительно он мог находиться.
После шокирующей находки следователи изменили версию пропажи Мурильо-Монкады. Специалисты считают, что в роковой день он отправился на работу. Зайдя на склад, он, по мнению следствия, решил побыть в одиночестве и сел на один из холодильников, которые сотрудники использовали в качестве сидения в перерывах.
Предполагается, что, потеряв равновесие, мужчина случайно упал в большую щель между стеной и холодильником. Выбраться сам он не смог, а крики о помощи заглушили звуки работы холодильной техники.
Тело Мурильо-Монкады пролежало в этом месте около 10 лет, и только недавно работники супермаркета, передвигая оборудования, обнаружили его. Личность пропавшего установили по одежде, а позже — по результатам анализа ДНК. Было решено признать происшествие, приведшее к смерти, несчастным случаем.