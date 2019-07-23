"Я опасался за его жизнь": россиянин месяцами держал 10-летнего сына на цепи

Мужчина рассказал, что в день, когда ребенку удалось сбежать, ему нужно было срочно отвезти в роддом беременную жену. Он взял с собой в машину младшего сына, но не знал, куда деть старшего, от первого брака.

«Я не скрываю: я быстро забежал в сарай, потому что дома я его побоялся оставлять, опасаясь за его же жизнь! Он или включил бы газ, чтобы проверить, как газ горит. Он уже проверял неоднократно, как краска горит, как в доме диван горит, линолеум», — отметил он.