Суд разрешил братьям Сынаялгам продолжить работы в ветряном парке Айду

По словам члена правления предприятия Eleon Green Андреса Сынаялга, сегодняшняя весть из здания суда является очередным подтверждением того, как определенные чиновники, не выбирая методов и вводя в заблуждение общественность, пытаются останавливать развитие ветряного парка.

«Подтасовываются замеры высоты ветряков, им приписываются всевозможные негативные влияния. Даже запрет на пребывание был сделан исходя из действующего права, игнорируя конституционные права. Но покуда у нас стоящая за правду независимая судебная власть, мы будем дальше твердо продвигаться по пути развития ветряного парка», - добавил Сынаялг.

Первый временный запрет Департамент полиции и погранохраны применил по ходатайству Департамента защиты прав потребителей и технического надзора 19 апреля. 26 апреля последовал уже бессрочный запрет, выданный по распоряжению Идаской префектуры. В жалобе Eleon Green отмечается, что полицейский департамент не привел ни одной причины, обосновывающей данный запрет.

По словам Адреса Сынаялга, жалоба на запретбыла отправлена в суд только вчера поздно вечеро, и менее чем за полдня суд уже вынес мнение по данному вопросу.

Развитие Айдуского ветряного парка остановили весной 2017 года после полуторагодового периода активного строительства и в ситуации, когда Министерство обороны было полностью осведомлено о ходе строительства и о параметрах устанавливаемых ветряков Eleon. Предприятие Eleon Green решило продолжить монтаж двух наполовину смонтированных ветряков после того, как местное самоуправление подтвердило, что выданные заявителю разрешения на строительство еще действуют по срокам и строительство на их основании разрешено.