Глава EKRE предложил свои услуги новому премьеру Великобритании

Председатель Эстонской консервативной народной Партии EKRE Март Хельме поздравил Бориса Джонсона с избранием на посты председателя британской Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Вдобавок Хельме готов поделиться с Джонсоном своим опытым восстановления суверенности, пишет Postimees.
"Эстония всегда могла надеяться на Великобританию как на одного из своих ближайших союзников и друзей", - написал Хельме в своем первом отправленном Джонсону письме.
"Я уверен, что хорошие отношения между нашими странами и народами сохранятся и в будущем. Можете рассчитывать на нашу партию как на друга в Эстонии", - отметил он.
"Люди Эстонии помнят трудности, которые пришлось преодолеть, чтобы выйти из союза, членами которого мы никогда не хотели быть. Мы были готовы терпеть трудности и упадок", - написал Хельме Джонсону.
"За выбор своего пути всегда приходится платить. Желаю вам сил и упорства, чтобы справиться со стоящими перед вами вызовами. Всегда готов поделиться опытом, который есть у Восточной Европы в части восстановления своей суверенности", - добавил глава EKRE.