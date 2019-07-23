Глава EKRE предложил свои услуги новому премьеру Великобритании

"Эстония всегда могла надеяться на Великобританию как на одного из своих ближайших союзников и друзей", - написал Хельме в своем первом отправленном Джонсону письме.

"Я уверен, что хорошие отношения между нашими странами и народами сохранятся и в будущем. Можете рассчитывать на нашу партию как на друга в Эстонии", - отметил он.

"Люди Эстонии помнят трудности, которые пришлось преодолеть, чтобы выйти из союза, членами которого мы никогда не хотели быть. Мы были готовы терпеть трудности и упадок", - написал Хельме Джонсону.