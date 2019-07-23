Вт, 23.07.2019
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Глава EKRE предложил свои услуги новому премьеру Великобритании

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Valitsuse pressikonverents. Pildil Mart Helme.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

Председатель Эстонской консервативной народной Партии EKRE Март Хельме поздравил Бориса Джонсона с избранием на посты председателя британской Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Вдобавок Хельме готов поделиться с Джонсоном своим опытым восстановления суверенности, пишет Postimees.

"Эстония всегда могла надеяться на Великобританию как на одного из своих ближайших союзников и друзей", - написал Хельме в своем первом отправленном Джонсону письме. 

"Я уверен, что хорошие отношения между нашими странами и народами сохранятся и в будущем. Можете рассчитывать на нашу партию как на друга в Эстонии", - отметил он.

"Люди Эстонии помнят трудности, которые пришлось преодолеть, чтобы выйти из союза, членами которого мы никогда не хотели быть. Мы были готовы терпеть трудности и упадок", - написал Хельме Джонсону. 

"За выбор своего пути всегда приходится платить. Желаю вам сил и упорства, чтобы справиться со стоящими перед вами вызовами. Всегда готов поделиться опытом, который есть у Восточной Европы в части восстановления своей суверенности", - добавил глава   EKRE.

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