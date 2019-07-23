В море между Таллинном и Хельсинки работает крупнейшее в мире строительное судно

Это судно, принадлежащее швейцарской компании Allseas, предназначено для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ. В Финском заливе оно занято в работах по строительству газопровода Nord Stream 2.

Судно Pioneering Spirit было построено по проекту финской компании на верфи в Южной Корее. Окончательная достройка велась в сухом доке в порту Роттердама в Нидерландах.

Pioneering Spirit — абсолютный чемпион по площади палубы. Создатели утверждают, что на ней может поместиться небольшой городок. В длину можно было бы уложить четыре статуи Свободы. Ширина судна превосходит длину футбольного поля.

Уникальность судна еще и в том, что его оборудование устанавливать трубопроводы на рекордные глубины - до 3 500 метров. В специальном грузовом отсеке можно поместить трубы общим весом 27 000 тонн.

Водоизмещение судна составляет 900 000 тонн. Стоимость — 3 млрд долларов.

Обслуживает катамаран команда из 571 человека, в числе которых моряки, инженеры, специалисты по подъему и установке морских буровых платформ и вспомогательный персонал.