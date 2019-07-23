В море между Таллинном и Хельсинки работает крупнейшее в мире строительное судно

Пассажиры судов, курсирующих между Таллинном и Хельсинки, могут полюбоваться на самое большое судно в мире - Pioneering Spirit.
Это судно, принадлежащее швейцарской компании Allseas, предназначено для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ. В Финском заливе оно занято в работах по строительству газопровода Nord Stream 2.
Судно Pioneering Spirit было построено по проекту финской компании на верфи в Южной Корее. Окончательная достройка велась в сухом доке в порту Роттердама в Нидерландах.
Pioneering Spirit — абсолютный чемпион по площади палубы. Создатели утверждают, что на ней может поместиться небольшой городок. В длину можно было бы уложить четыре статуи Свободы. Ширина судна превосходит длину футбольного поля.
Уникальность судна еще и в том, что его оборудование устанавливать трубопроводы на рекордные глубины - до 3 500 метров. В специальном грузовом отсеке можно поместить трубы общим весом 27 000 тонн.
Водоизмещение судна составляет 900 000 тонн. Стоимость — 3 млрд долларов.
Обслуживает катамаран команда из 571 человека, в числе которых моряки, инженеры, специалисты по подъему и установке морских буровых платформ и вспомогательный персонал.
Газопровод "Северный поток-2", или Nord Stream 2 длиной 2300 километров соединит Россию и Германию. Это крупнейшие работы по прокладке подводных труб в истории фирмы Allseas, сообщает сайт компании.