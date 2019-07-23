Первые плоды снижения акциза: эстонцы бросились скупать дешевую водку

Специалист по внутренней коммуникации торговой сети Rimi Тайми Тихонов подтвердила, что рост продаж наиболее заметен в части дешевой водки: с 1 июля продажи выросли на 25% по сравнению с тем же периодом годом ранее. В части слабоалкогольных напитков, по словам Тихонов, рост незаметен, но причиной тут может быть жаркое лето прошлого года.

Специалист по коммуникации центрального объединения Coop Лийза-Лотта Вейкен сказала, что начиная с июля магазины снизили цены примерно на 900 наименований товара. "Новая акцизная ставка действует чуть более трех недель, поэтому говорить о больших изменениях пока рано, но мы уже видим рост объема продаж крепких спиртных напитков почти на 20%", - сказала она.

"Если сравнить цены до и после снижения акциза, то, например, пол-литровая бутылка самой продаваемой в магазинах Coop водки Ehe стоила до 1 июля 6,90 евро, а с 1 июля стоит 5,39", - сказала Вейкен.

Директор по ассортименту сети Prisma Peremarket Пилле Раалисте сказала, что их магазины снизили цены на 360 товаров. Цена на слабоалкогольные напитки упала в среднем на 14 центов, а на крепкий алкоголь - на 1,5 евро. Она добавила, что снижение акцизов привело в среднем к росту продаж на 10%, причем продажи крепкого алкоголя выросли сильнее.

Руководитель отдела продаж Maxima Кади Лайнело сказала, что делать выводы по объемам продаж пока рано. "Первые содержательные итоги можно будет подвести через 2-3 месяца, то есть осенью", - сказала она.

Maxima с 1 июля снизила розничные цены на 17 самых популярных товаров. "После этого мы снижали цены в текущем режиме и постепенно", - отметила Лайнело. По ее словам, розничные цены на сидр и пиво снизились в диапазоне от 10 до 26 центов за бутылку, тогда как крепкий алкоголь подешевел на величину от 1 до 4 евро.