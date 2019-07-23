Рейнсалу - французскому коллеге: эстонцы в Мали защищают безопасность Европы

"Эстонские солдаты находятся в Мали, чтобы поддержать борьбу с исламскими экстремистами плечом к плечу с нашими французскими союзниками, и тем самым защитить безопасность Европы. В мире глобальных опасностей их присутствие в Мали — это оборонительный щит для всей Эстонии",- сказал Рейнсалу.

Он пожелал скорейшего выздоровления раненым эстонским и французским военнослужащим и выразил гордость за их вклад в Мали. Французский министр Ле Дриан поблагодарил эстонских военнослужащих за вклад в операцию «Бархан».

Министр иностранных дел Рейнсалу подчеркнул, что нападение на военную базу, где служат эстонские, французские и малийские военные, еще сильнее сплачивает Эстонию и Францию.

"Происходящее в регионе Сахели — наша общая забота, и это нападение вновь показало, как важна борьба с терроризмом. Обширная проблема с исламским экстремизмом заставляет людей покидать свои дома, что в свою очередь обуславливает миграционные проблемы и тем самым оказывает непосредственное влияние на Европу и Эстонию",- сказал Рейнсалу.

Министр иностранных дел Рейнсалу также поблагодарил французского коллегу за поддержку и вклад Франции в состав Сил быстрого реагирования НАТО в Эстонии.