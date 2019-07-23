Рейнсалу - французскому коллеге: эстонцы в Мали защищают безопасность Европы

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул необходимость решительного сотрудничества двух стран в борьбе с радикальным исламским терроризмом, сообщает Postimees.
"Эстонские солдаты находятся в Мали, чтобы поддержать борьбу с исламскими экстремистами плечом к плечу с нашими французскими союзниками, и тем самым защитить безопасность Европы. В мире глобальных опасностей их присутствие в Мали — это оборонительный щит для всей Эстонии",- сказал Рейнсалу.
Он пожелал скорейшего выздоровления раненым эстонским и французским военнослужащим и выразил гордость за их вклад в Мали. Французский министр Ле Дриан поблагодарил эстонских военнослужащих за вклад в операцию «Бархан».
Министр иностранных дел Рейнсалу подчеркнул, что нападение на военную базу, где служат эстонские, французские и малийские военные, еще сильнее сплачивает Эстонию и Францию.
"Происходящее в регионе Сахели — наша общая забота, и это нападение вновь показало, как важна борьба с терроризмом. Обширная проблема с исламским экстремизмом заставляет людей покидать свои дома, что в свою очередь обуславливает миграционные проблемы и тем самым оказывает непосредственное влияние на Европу и Эстонию",- сказал Рейнсалу.
Министр иностранных дел Рейнсалу также поблагодарил французского коллегу за поддержку и вклад Франции в состав Сил быстрого реагирования НАТО в Эстонии.
Эстония участвует в руководимой Францией операции «Бархан» с августа 2018 года. Цель операции «Бархан» - оказать пяти государствам региона — Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигерии и Чаду - помощь в борьбе с радикальными исламистами и тем самым вынести вклад в воспрепятствовании незаконной иммиграции в Европу и торговле людьми.