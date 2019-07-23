Убыточно: Finnair закрывает сразу три российских маршрута

Finnair прекратит свои сезонные рейсы из Хельсинки в Казань и Самару и круглогодичные в Екатеринбург. Операции в Казани прекращаются с 15 сентября, в Самаре – с 23 сентября, в Екатеринбурге – с 10 октября 2019 года.

В Татарстан и Поволжье финский перевозчик начал летать в летний сезон в 2014 году. Екатеринбург был частью маршрутной сети Finnair с 2008 года, с четырьмя рейсами в неделю летом и тремя – зимой.

«К сожалению, финансовые показатели данных рейсов не оправдали наших ожиданий. Несмотря на все усилия с нашей стороны, спрос на перелеты по этим направлениям оставался недостаточным, поэтому мы приняли решение вывести их из расписания», – пояснили представители финской авиакомпании, назвав причины отказа от направлений исключительно коммерческими.

Однако Finnair подчёркивает, что совсем уходить из России не собирается. «Мы остаёмся работать на российском рынке. 31 марта мы увеличили частоту рейсов в Москву до 28 и в Санкт-Петербург — до 27 рейсов в неделю», – напоминает перевозчик.